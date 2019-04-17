LADA предлагает выбрать название своих автомобилей

LADA предлагает всем посетителям своего сайта и подписчикам социальных сетей принять участие в создании новых имен для своих будущих автомобилей.

Перейдя по ссылке любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей LADA разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают.

В качестве иллюстраций выступают современные модели LADA, что помогает формированию ассоциаций, но не ограничивает в выборе названий.

Участие людей в создании имен для новинок LADA – часть истории Марки. Название современного бестселлера LADA, автомобиля Granta, было выбрано из 60 тысяч вариантов, предложенных российскими автолюбителями. Публичные опросы, проводимые Брендом, касаются не только названий, но и внешнего вида автомобилей.

Перед выпуском автомобилей линейки Cross, LADA провела интернет-опрос, который показал, что потенциальные покупатели позитивно относятся к машинам с цветным оформлением салона. Только в первый день этого опроса поступило более 14 тысяч ответов!