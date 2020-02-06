Chery представляет интерьер семиместного кроссовера Tiggo 8

Компания CHERY официально представляет интерьер семиместного кроссовера TIGGO 8, доступного для приобретения у официальных дилеров марки в России с марта 2020 года

Новинка российского рынка получила цифровую зону управления с тремя экранами в салоне. Технологичный 7-дюймовый экран приборной панели включает традиционные шкалы спидометра и тахометра, а также предоставляет доступ водителю к информации по пробегу, расходу топлива, температуре внешнего воздуха, давлению и температуре в шинах и многому другому. Вывод показаний на экран осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле. Водитель может выбрать в соответствии со своими предпочтениями один из трёх вариантов цветового оформления экрана приборной панели — золотистый, терракотовый или ультрамариновый.

Мультимедийная система получила 10,25-дюймовый ёмкостный сенсорный экран высокого разрешения. В штатный мультимедийный центр интегрирована система Cloudrive, которая дублирует экран смартфона на основном экране и позволяет через него использовать программы и приложения смартфона. В сочетании с аудиосистемой из 8 динамиков в салоне автомобиля создаётся театральный аудио-визуальный эффект. На центральный дисплей мультимедийной системы выводится изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля динамическими вспомогательными линиями, и отображаются данные, считанные системой кругового обзора 360°.

На центральном тоннеле размещается 8-дюймовый ёмкостный сенсорный дисплей для управления климатической системой и подогревом сидений. Он обладает звуковой обратной связью, водонепроницаемый, пылезащитный и устойчив к царапинам.

Кнопки электрического стояночного тормоза, функции AutoHold, включение/выключение парктроников, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске) расположены на боковой части центральной консоли. Традиционно отведено место под два подстаканника, нишу для хранения мелких вещей. В откидном подлокотнике есть отделение с функцией охлаждения, а также расположились 2 USB-разъема и розетка на 12 вольт.

Современный стиль интерьера кроссовера CHERY TIGGO 8 гармонично сочетается с элементами классики, такими, как хромированная окантовка деталей и использование высококачественных кожаных материалов в отделке. Просторный и удобный салон семиместного TIGGO 8 c анатомическими сиденьями предлагает 12 вариантов трансформации пространства, что гарантирует удивительную функциональность и комфорт даже в самых длительных путешествиях. В кроссовере установлены сидения от ведущего мирового производителя LEAR, являющегося также поставщиком компонентов для автомобилей, выпущенных на заводе Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd.