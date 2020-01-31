Генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет покидает свой пост

Натараджан Чандрасекаран:

«Я хочу выразить глубокую благодарность Ральфу за его приверженность и любовь к своему делу на протяжении последних 10 лет. При нем компания Jaguar Land Rover превратилась из нишевого британского производителя в технологического лидера и уважаемого международного игрока на рынке. Я рад, что Ральф продолжит сотрудничество с Jaguar Land Rover в качестве вице-председателя правления без исполнительных полномочий: он не будет принимать участие в операционной деятельности компании, но будет участвовать в принятии стратегических решений. Ральф также останется членом совета директоров Tata Sons. Преемник господина Шпета будет выбран при моем непосредственном участии в ближайшие месяцы».