Генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет покидает свой пост

Генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет покидает свой пост
31 января 18:11 2020

Профессор сэр Ральф Шпет (Prof Sir Ralf Speth) принял решение уйти с занимаемой им должности генерального директора Jaguar Land Rover по истечении срока действия контракта в сентябре 2020 года. Об этом сообщил господин Чандрасекаран (Chandrasekaran), председатель правления Tata Sons, Tata Motors и Jaguar Land Rover

Натараджан Чандрасекаран:

«Я хочу выразить глубокую благодарность Ральфу за его приверженность и любовь к своему делу на протяжении последних 10 лет. При нем компания Jaguar Land Rover превратилась из нишевого британского производителя в технологического лидера и уважаемого международного игрока на рынке. Я рад, что Ральф продолжит сотрудничество с Jaguar Land Rover в качестве вице-председателя правления без исполнительных полномочий: он не будет принимать участие в операционной деятельности компании, но будет участвовать в принятии стратегических решений. Ральф также останется членом совета директоров Tata Sons. Преемник господина Шпета будет выбран при моем непосредственном участии в ближайшие месяцы».

Профессор Ральф Шпет:

«Для меня было большой честью работать с такими креативными и преданными своему делу людьми – как в компании Jaguar Land Rover, так и за ее пределами. Мы внесли большой вклад в развитие брендов Jaguar и Land Rover. Я хочу поблагодарить всех за их поддержку и самоотдачу. Мы предлагаем нашим клиентам автомобили, отмеченные множеством наград, и продолжим и дальше удивлять потребителей новыми самыми инновационными и технологичными продуктами из когда-либо созданных компанией».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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