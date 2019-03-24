Sir Vival – самый страшный и самый безопасный автомобиль в мире

Sir Vival является детищем Уолтера Джерома. Этот изобретатель в свое время выполнял заказы для ВМС США и у него было небольшое производство, на котором он разработал машину, способную уберечь водителя и двух пассажиров во время лобового столкновения. Отдельная часть, в которой был размещен мотор, должна была погасить удар и сохранить жизнь людям находящимся в салоне.
К тому же в Sir Vival были ремни безопасности, а в 1958 году в США это было большим новшеством.
В целом машина на самом деле оказалась неудачной, к тому же ею было сложно управлять, так как водителю без каких-либо гидроусилителей приходилось поворачивать всю переднюю часть машины, в которой к тому же был установлен мотор.
Привод у Sir Vival был задний, а для лучшей обзорности водитель сидел выше пассажиров в башне с круговым обзором.
В год планировали выпускать около 12 автомобилей Sir Vival, а оценивалась безопасная машина в 10 000 долларов, что в 50-е годы было очень дорого.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
За..па на колесах
Only registered users can comment.