Российский завод Hyundai провел экологическую акцию в популярном месте отдыха петербуржцев

Российский завод Hyundai Motor провел экологическую акцию Eco Day в Курортном районе Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в прошлую субботу

Сотрудники предприятия привели в порядок и подготовили к зиме популярное место отдыха петербуржцев – территорию государственного природного заказника и пляжа «Северный» в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Экологическая акция прошла в формате квеста и собрала более 150 участников: сотрудников «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и компаний-поставщиков, а также их друзей и близких.

Благодаря активистам места для отдыха в парке стали более комфортными: появилось 20 новых скамеек и 10 столов из экологически чистых материалов. Самые маленькие участники экологической акции смастерили 20 кормушек для птиц, а волонтеры высадили 30 деревьев и собрали 40 мешков мусора.

Петербургский завод Hyundai регулярно организует мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Акция Eco Day проводится дважды в год в рамках глобальной социальной кампании Hyundai Motor Company, девиз которой «Изменим мир вместе!».