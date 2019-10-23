Российский завод Hyundai провел экологическую акцию в популярном месте отдыха петербуржцев

Российский завод Hyundai провел экологическую акцию в популярном месте отдыха петербуржцев
Октябрь 23 17:11 2019

Российский завод Hyundai Motor провел экологическую акцию Eco Day в Курортном районе Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в прошлую субботу

Сотрудники предприятия привели в порядок и подготовили к зиме популярное место отдыха петербуржцев – территорию государственного природного заказника и пляжа «Северный» в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Экологическая акция прошла в формате квеста и собрала более 150 участников: сотрудников «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и компаний-поставщиков, а также их друзей и близких.

Благодаря активистам места для отдыха в парке стали более комфортными: появилось 20 новых скамеек и 10 столов из экологически чистых материалов. Самые маленькие участники экологической акции смастерили 20 кормушек для птиц, а волонтеры высадили 30 деревьев и собрали 40 мешков мусора.

Петербургский завод Hyundai регулярно организует мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Акция Eco Day проводится дважды в год в рамках глобальной социальной кампании Hyundai Motor Company, девиз которой «Изменим мир вместе!».авод Hyundai провел Eco Day в Санкт-Петербурге

На тему:

  Article "tagged" as:
eco dayHyundaiзаводСанкт-Петербург
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Официальный анонс Renault Kadjar состоится 2 февраля

Официальный анонс Renault Kadjar состоится 2 февраля 0

Большегрузы поедут в Крым в конце сентября

Большегрузы поедут в Крым в конце сентября 0

Российский завод Hyundai увеличил объем производства на 10% 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.