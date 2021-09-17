В России начнутся продажи кроссовера Kia Soul 2022-го модельного года

В России начнутся продажи кроссовера Kia Soul 2022-го модельного года
17 сентября 19:11 2021
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Автомобиль получил новый логотип бренда, проведено обновление мультимедийной системы

Soul доступен в 12 вариантах сочетания двигателей, трансмиссий и комплектации

Kia Russia & CIS сообщает, что с 17 сентября 2021 года официальные дилеры бренда на территории Российской Федерации начнут продажи городских кроссоверов Kia Soul 2022-го модельного года. Стоимость Kia Soul 2022 модельного года будет составлять от 1 249 900 до 1 869 900 рублей в зависимости от комплектации.

Кроссовер Soul станет второй моделью Kia на российском рынке, получившей новый логотип бренда. Новое лого символизирует новые цели бренда Kia, выраженные в стремлении вдохновлять клиентов через продукты и сервисы мобильности. До конца 2021 года ещё 6 моделей Kiа, представленных в России, будут отмечены новой эмблемой.Kia Soul

Следуя стратегии, направленной на создание пространств, освобождающих время клиентов и делающих соприкосновение с продуктами еще более удобным, Kia оснащает модели мультимедийными системами увеличенной диагонали. В комплектациях Luxe, Prestige и Style кроссовер Soul 2022-го модельного года теперь оснащен дисплеем мультимедийной системы с диагональю экрана 8” и доступом к сервисам Apple Carplay, Android Auto и Яндекс.

Обладая подпиской Яндекс.Плюс, владелец имеет возможность использовать через Apple CarPlay и Android Auto основные сервисы Яндекс: Карты, Навигатор, Музыка. Доступны поиск по адресу или названию организации, выбор оптимального маршрута с учётом пробок, маршрутные подсказки, отображение пробок и дорожных событий и другие функции. Предупреждения об ограничениях скорости и камерах фото- и видеофиксации работают даже без построения маршрута.Kia Soul интерьер

В России стильный городской кроссовер Kia Soul 3-го поколения пользуется стабильным и заслуженным успехом. За 8 месяцев 2021 года свой выбор на Kia Soul остановило уже 6 543 российских автомобилиста.

Кроссовер Soul 2022-го модельного года представлен на российском рынке в 12 вариантах сочетания комплектации, двигателя и трансмиссии. Автомобили с атмосферными двигателями 1.6 MPI (123 л. с.) могут быть оснащены как шестиступенчатой механической, так и автоматической коробкой передач. Двигатель 2.0 MPI (150 л. с.) агрегатируется только в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Наиболее мощный силовой агрегат на версии со спортивным дизайном GT Line – 1.6 T-GDI (с непосредственным впрыском и турбонаддувом) имеет мощность 200 л. с. Он агрегатируется только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями 7DCT.Kia Soul интерьер

С более подробной информацией о Kia Soul 2022-го модельного года и всей российской модельной линейке бренда Kia, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и предложениях можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте kia.ru.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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