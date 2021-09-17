В России начнутся продажи кроссовера Kia Soul 2022-го модельного года

\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b Soul \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 12 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0439 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Kia Russia & CIS \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0441 17 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u044b \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432 Kia Soul 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c Kia Soul 2022 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043e\u0442 1 249 900 \u0434\u043e 1 869 900 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 Soul \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u044e Kia \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432\u0448\u0435\u0439 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u041d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043b\u043e\u0433\u043e \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Kia, \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0434\u043e\u0445\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u044b \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0414\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0435\u0449\u0451 6 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Ki\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0435\u043d\u044b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u044d\u043c\u0431\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439. \u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432, \u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043e\u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c, Kia \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438. \u0412 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 Luxe, Prestige \u0438 Style \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 Soul 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0435\u043c \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u044e \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 8\u201d \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c \u043a \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c Apple Carplay, Android Auto \u0438 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441. \u041e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041f\u043b\u044e\u0441, \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 Apple CarPlay \u0438 Android Auto \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441: \u041a\u0430\u0440\u0442\u044b, \u041d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440, \u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430. \u0414\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a \u043f\u043e \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0430 \u0441 \u0443\u0447\u0451\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u043a, \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u043a\u0438, \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u043a \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430\u0445 \u0444\u043e\u0442\u043e- \u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u0444\u0438\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0430. \u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 Kia Soul 3-\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0438 \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u043c. \u0417\u0430 8 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043d\u0430 Kia Soul \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u043e \u0443\u0436\u0435 6 543 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 Soul 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0432 12 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 1.6 MPI (123 \u043b. \u0441.) \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u044b \u043a\u0430\u043a \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447. \u0414\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c 2.0 MPI (150 \u043b. \u0441.) \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439. \u041d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c GT Line \u2013 1.6 T-GDI (\u0441 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0432\u043f\u0440\u044b\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0442\u0443\u0440\u0431\u043e\u043d\u0430\u0434\u0434\u0443\u0432\u043e\u043c) \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c 200 \u043b. \u0441. \u041e\u043d \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441 \u0441\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447 \u0441 \u0434\u0432\u0443\u043c\u044f \u0441\u0446\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 7DCT. \u0421 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e Kia Soul 2022-\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0435 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Kia, \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u0445, \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 kia.ru.