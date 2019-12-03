Бизнес-седан Volvo S90 теперь доступен по программе подписки Volvo Car Drive

Volvo Сar Russia объявляет о добавлении в сервис подписки на автомобиль Volvo Car Drive новой модели – премиального седана бизнес-класса Volvo S90

«Интерес к нашему сервису подписки Volvo Car Drive превзошел наши ожидания. Вся партия кроссоверов ХС60, запланированная нами на первый год работы пилотного проекта, разошлась за два месяца. Следующая партия кроссоверов поступит в подписку в будущем году, а пока что мы рады возможности предложить клиентам наш бизнес-седан S90, – комментирует Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia.

В подписке Volvo Car Drive доступны автомобили Volvo S90 с передним приводом и бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) в версии Inscription. Ежемесячная стоимость подписки сроком на 1 год – 59.500 руб. Роскошная комплектация седанов включает кожаную отделку салона, светодиодные фары, 12-дюймовый дисплей водителя, подогрев лобового стекла, сидений и руля, а также систему электропривода крышки багажника и регулировок сиденья водителя. На выбор клиента доступны автомобили двух цветов: черный Charcoal Black или коричневый Maple Brown.

В комплектацию автомобилей S90, предлагаемых по подписке, также включены инновационные технологии Volvo:

Ассистент водителя по удержанию автомобиля в полосе движения Pilot Assist;

Система Volvo On Call с возможностью дистанционного управления функциями автомобиля через мобильное приложение;

Система City Safety с технологией автоматического торможения, которая распознаёт другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге в дневное и ночное время.

В июне 2019 года Volvo Cars первым среди автопроизводителей запустил сервис по подписке на автомобили в России. Volvo Car Drive предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Полный спектр включённых услуг и подробная информация о подписке Volvo Car Drive доступны на официальном сайте.

На российском рынке Volvo S90 был представлен в 2017 году и сразу стал обладателем престижного Гран-при «За рулём» в номинации «Средний и бизнес-класс». На 5-й ежегодной церемонии вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто — 2017» Volvo S90 завоевал звание лучшего в номинации «Большой и представительский городской автомобиль».

В краш-тестах Euro NCAP S90 получил максимальный общий рейтинг в пять звезд, а также заработал максимальные шесть баллов по результатам тестирования системы автономного аварийного торможения для защиты пешеходов (AEB Pedestrian), что делает этот автомобиль одним из самых безопасных в своём классе.

Объем продаж Volvo S90 через дилерскую сеть Volvo Cars в России за 11 месяцев 2019 года составил 350 штук (+16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.).