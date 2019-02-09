Кроссовер Toyota RAV4 подготовили к бездорожью

Обновленная Toyota RAV4 готова к испытаниям на российских дорогах

Toyota RAV4 TRD Off-Road построили на базе версии Advеnture. В списке отличительных особенностей «внедорожного» RAV4: белая крыша, агрессивная решетка радиатора и бамперы, увеличенные накладки на колесные арки, высокие рейлинги на крыше, черные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с внедорожными шинами Falken Wildpeak с уникальным рисунком протектора, изготовленные из специального материала, разработанного в соответствии с требованиями TRD.

Специальная конструкция предохраняет шины от проколов, налипания грязи, снега и мусора. Кроме того, RAV4 TRD Off-Road оснастили усиленной подвеской с двухтрубными амортизаторами, новыми пружинами и отбойниками, при разработке которых использовался опыт, полученный при постройке гоночного Rally RAV4.

В кузовной палитре «внедорожной» версии четыре цвета: Midnight Black, Lunar Rock, Super White и Ruby Flare Pearl. В салоне на принадлежность к особой версии указывают всепогодные напольные коврики с логотипом TRD. Такой же логотип красуется и на подголовниках сидений, обтянутых материалом, который в Toyota называют SofTex.

Toyota RAV4 TRD Off-Road укомплектован 2.5-литровым двигателем семейства Dynamic Force (206 л.с., 250 Нм) и восьмидиапазонным «автоматом» Direct Shift. Силовая установка кроссовера может работать в трех режимах: обычном, спортивном и экономичном.

В стандартное оснащение модели вошли светодиодные противотуманные фары, полный привод с динамическим контролем тяги на каждом из задних колес и система выбора режима движения Multi-Terrain Select c функциями помощи на подъеме и спуске.

Стоимость RAV4 TRD Off-Road пока не объявлена. Базовая для него версия Advеnture на американском рынке стоит $32 900.

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