Ford нашел оптимальный цвет для «светового языка» беспилотников

“Беспилотный” эксперимент позволил выбрать оптимальный цвет для «светового языка»

Жесты руками, головой, поднятые большие пальцы – вот что помогает водителям, пешеходам и велосипедистам понять, чего ожидать друг от друга на дороге. Но как будут общаться с окружающими автономные автомобили, когда место за рулем будет пустовать?

Подход Ford заключается в использовании световых сигналов, с помощью которых беспилотник сообщает о том, что он делает в текущий момент и каким будет его следующее действие. Испытания этого способа коммуникации уже проводятся компанией в рамках разработки интерфейса общения, который поможет автономным автомобилям плавно влиться в общий дорожный поток.

Последние испытания, дополняющие серию тестов в США, были проведены совместно с Технологическим университетом Хемница в Германии. На этот раз исследователи расширили программу тестов, включив оценку эффективности сигналов двух новых цветов помимо белого, пурпурного и бирюзового. Кроме того, световая панель была размещена на крыше, а не в верхней части лобового стекла, как в США, а при моделировании дорожных ситуаций расстояние между участниками эксперимента и беспилотника было увеличено и составляло до 500 м.

Испытания показали, что 60% из 173 человек, опрошенных после взаимодействия с «беспилотником» Ford Transit Connect, решили, что перед ними находилось автономное транспортное средство, двигающееся без помощи водителя. Реакции этих людей, а также еще 1600, ставших невольными участниками эксперимента, помогли выявить оптимальный цвет для коммуникации беспилотника с окружающими. Им оказался бирюзовый: он был более заметен, чем белый, и при этом его невозможно было спутать с красным спецсигналов экстренных служб, как это случалось с сигналами пурпурного цвета.

Испытания также показали высокий уровень принятия сигналов и доверия к ним. Таким образом, заложена база, которая позволит исследователям развивать и оттачивать коммуникацию с помощью световых сигналов.

Чтобы максимально приблизить условия испытаний к реальным, в Ford создали «костюм-кресло», который был установлен на место водителя в фургоне Transit Connect. Костюм с водителем внутри выглядит для окружающих как пустое водительское кресло, благодаря чему наблюдатели смогли собрать более достоверную информацию о реакции людей на световую панель, закрепленную на крыше, которая с помощью сигналов белого, фиолетового и бирюзового цвета оповещала о том, что фургон начинает движение, движется или уступает дорогу.

«Зрительный контакт (с водителем) важен, но наше исследование показало, что в первую очередь участники дорожного движения смотрят, что делает автомобиль. Теперь мы попытаемся понять, как можно сделать световые сигналы максимально ясными и интуитивно понятными для всех», – сказал доктор Матиас Беджиато (Matthias Beggiato) из кафедры психологии в университете, с которым Ford работал над проектом InMotion. Для финансирования проекта был выделен грант в 1 млн. евро Министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии в рамках исследовательской программы по автоматизации и коммуникациям на автомобильном транспорте.

Водители «беспилотников» прошли обучение безопасному вождению и следили за обстановкой на дороге через фальшподголовник. Световой сигнал подавался ими вручную с помощью специального рычажка. Скрывавшийся на заднем сиденье помощник также следил за дорогой и обеспечивал водителя водой.

С целью вывести на рынок США к 2021 г. автономный автомобиль, изначально спроектированный для беспилотного использования, Ford работает над повышением доверия к беспилотникам. Для этого крайне необходим индустриальный стандарт сигналов, с помощью которых автономное транспортное средство оповещает других участников дорожного движения о своих намерениях. Компания сотрудничает с несколькими отраслевыми организациями, в том числе с Международной организацией по стандартизации и Обществом инженеров автомобильной промышленности, и призывает другие автомобильные и технологические компании помочь в создании этого стандарта.

Ford в партнерстве с компанией Argo AI, занимающейся разработкой автономных автомобилей, недавно стал первой компанией, начавшей тесты беспилотников в столице США Вашингтоне. Ранее испытания автономных Ford стартовали в Детройте, Питтсбурге и Майами. В Китае компания сотрудничает с крупнейшим местным поисковиком Baidu в рамках программы Apollo, которая предусматривает испытания беспилотников на выделенных дорогах в Пекине и других китайских городах, которые начнутся уже в этом году.

https://youtu.be/KqQyYOPPn7w