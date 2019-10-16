Компания Hankook открыла новый розничный магазин Hankook Masters Premium

Производитель шин Hankook расширил премиальную розничную сеть Hankook Masters и открыл магазин в г. Чита совместно с официальным дилером ООО «БИТАЙР», развивающим собственную розничную сеть под брендом «Байкал-шина»

Премиальный производитель шин Hankook открыл розничный магазин Hankook Masters Premium в г. Чита вместе с официальным дилером ООО «БИТАЙР», развивающим собственную розничную сеть под брендом «Байкал-шина». В сентябре состоялась торжественная церемония открытия, которую посетила делегация Hankook Tire Rus. Этот магазин стал вторым, открытым совместно с дилером в Восточной Сибири и 19-ым магазином сети Hankook Masters.

Магазин «Байкал-шина», расположенный по адресу г. Чита, ул. Малая 3, стр.1, оказывает широкий спектр услуг покупателям: шиномонтаж, балансировку шин, сход-развал, повторную ошиповку, сезонное хранение, замену технологических жидкостей, а также первоклассное корпоративное обслуживание. Шинный центр общей площадью 300 кв. м отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к магазинам сети шинных центров Hankook Masters, и предлагает широкий выбор шин Hankook с расширенной гарантией и сервис на самом высоком уровне.

Со стороны компании присутствовали господин Юн Сынг Хван, Генеральный директор компании Hankook Tire Rus и Максим Ушаков, Директор по продажам легковых шин в России. Торжественное мероприятие сопровождалось перерезанием красной ленточки и бурными аплодисментами.

Приятной новостью оказалось вручение комплекта шин Hankook первому посетителю премиального магазина сети Hankook Masters. Счастливая обладательница комплекта шин сказала: «Я очень благодарна всем сотрудникам магазина Hankook Masters и представителям компании Hankook Tire Rus за незабываемые впечатления и такой ценный, нужный и своевременный для меня подарок: комплект зимних шин Winter i*Сept iZ 2 c бесплатной услугой шиномонтажа и безусловной расширенной гарантией».

Генеральный директор Hankook Tire Rus лично посетил магазин и подчеркнул: «Сотрудничество с таким надежным партнером как «Байкал-шина» оказало положительное влияние на нашу работу и укрепило наши позиции на территории Восточной Сибири. Уверен, что в будущем наше сотрудничество будет лишь укрепляться и станет еще более длительным и плодотворным». «В преддверии зимнего сезона нам удалось реализовать наш план и открыть второй премиальный магазин Hankook Masters в Забайкальском крае. В долгосрочной перспективе мы заботимся об открытии качественных магазинов с хорошим профессиональным сервисом. Продукция Hankook отличается высоким качеством и надежностью, что подтверждено положительными отзывами наших покупателей», – добавил Максим Ушаков, Директор по продажам легковых шин в России.

Hankook Masters – это популярная международная розничная сеть компании, обеспечивающая клиентам высококачественный шиномонтажный сервис. На данный момент сеть объединяет 19 легковых шинных центров в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Воронеж и другие.