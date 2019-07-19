Castrol запустил рекламную кампанию «Жить на полную мощность»

Castrol выпустила серию рекламных роликов в рамках нового проекта «Живи на полную мощность» в честь обновления линейки моторных масел Castrol Edge. Помимо продукта производитель смазочных материалов обновил дизайн упаковки и стиль коммуникации.

Новый подход заключается в визуализации масла в действии на молекулярном уровне, а новая коммуникация бренда ассоциирует его с постоянным движением, силой, смелостью и скоростью. В серии роликов, запущенных в Интернете и на ТВ, Castrol рассказывает зрителям истории выдающихся личностей из мира автоспорта и шоу-бизнеса, которые предприняли отважный шаг – рискнули воспользоваться случаем, чтобы изменить свою жизнь.

Первый эпизод под названием «Первые капли дождя» проливает свет на историю известного американского комика, подкастера и автомобильного энтузиаста Адама Кароллы, где он размышляет о ключевых моментах своей жизни и карьеры. Однажды Адам понял, что будет использовать любую возможность как на комедийной сцене, так и на гоночном треке, чтобы жить по максимуму. Ролик демонстрирует, как под проливным дождем пока все остальные бегут в укрытие, Каролла поступает наоборот – он выходит на трек и начинает дрифтовать, разгоняя Audi R8 V10 Quattro до максимальных скоростей. Ролик показывает уникальный характер Кароллы, выражающийся в его неугомонном стремлении к веселью и приключениям. Жизнь Адама была невероятной, начиная с ранней карьеры плотника в Калифорнии, знакомством с известным комиком Джимми Киммелом, когда Адам предложил стать его тренером по боксу, и даже руководством собственной медиа-империей.

«Ролик демонстрирует мое отношение к жизни. Зачем бежать в укрытие во время дождя, когда можно столкнуться со стихией и вместо этого воспользоваться возможностью получить захватывающий опыт? Для меня жизнь – это поток возможностей. Я никогда не отличался в школе особыми талантами, но я всегда знал, что нужно использовать любой шанс. И в результате, у меня долгая, разнообразная, а главное, веселая карьера. Неважно, нахожусь ли я на сцене перед живой аудиторией или участвую в гонках на одном из своих классических автомобилей, я сразу уверенно иду на это, не зная, куда это меня приведёт. Оказывается, это было моим ключом к успеху и счастью в жизни всё это время!», – комментирует Адам.

Во втором ролике «Параллельные жизни» пилот команды Renault F1® Team Нико Хюлькенберг вспоминает, как он пришел к вершине автоспорта. Выступления Нико восхищают поклонников по всему миру более десяти лет, но видеоролик раскрывает другую сторону выдающегося пути гонщика. Хюлькенберг ностальгирует о семейной верфи в Германии, которой управлял его отец. Именно там гонщик провел свое детство, работая над семейным бизнесом. Находясь в доках, он рассказывает о поворотном моменте его жизни, когда в нём зажглась гоночная искра.

«Было удивительно вернуться на верфь вместе с Castrol EDGE. Там я впервые начал мечтать о Формуле 1, и было здорово вспомнить через что я прошёл, чтобы моя мечта стала реальностью. Каждый раз, когда я сажусь в гоночную машину, я испытываю такое сильное волнение и трепет. Я благодарен, что могу испытывать эти чувства, когда я за рулём», – рассказал Нико Хюлькенберг.

Поделившись своей историей, Нико превращает верфь в захватывающий гоночный трек, на котором высокопроизводительный суперкар Renault R.S.01 на моторном масле Castrol проезжает мимо контейнеров на высокой скорости.

В качестве основных площадок для рекламы на ТВ компания Castrol выбрала охватные телеканалы с преимущественно мужской и молодежной аудиторией, такие как СТС (27.3%), ТНТ (28.1%), РЕН-ТВ (15.7%), Матч ТВ (5,4%) и Мужской рекламный канал (3,5%), в который входят 44 канала (Eurosport, Discovery Channel, Матч.Футбол, КХЛ, Русский Экстрим и т.п.). Более 65% размещений пришлось на вечерний прайм-тайм и выходные дни.

Помимо ТВ-рекламы была запущена онлайн-кампания по продвижению продуктовой линейки Castrol EDGE, в рамках которой продвигались эпизоды об Адаме и Нико. Параметры настроек кампании учитывали демографические характеристики (пол, возраст), образ жизни и интересы пользователей. Основной целью было, в первую очередь, показать ролики тем, кто питает особые чувства к своему автомобилю и для кого вождение – это эмоции. Высокий процент досмотра роликов до конца говорит о релевантности объявлений для подобранной аудитории.

«С запуском обновленной линейки мы хотим выйти за пределы привычных в нашей категории рекламных кампаний. Мы делимся со зрителем реальными историями тех, кто решился на смелый поступок ради своей мечты и начал жить на полную мощность. Мы в Castrol надеемся, что это может мотивировать каждого из нас на смелые подвиги, которые могут изменить нашу жизнь к лучшему», – рассказал Артем Луговцев, директор по маркетингу Castrol Россия.

В начале 2019 года Castrol выпустила новое поколение моторных масел Castrol EDGE c уникальной технологией Fluid TITANIUM. Обновленный продукт в условиях повышенных нагрузок трансформируется на молекулярном уровне, усиливая прочность масляной пленки, и тем самым снижает потери на трение, открывая совершенно новые возможности двигателя. Ощущение от ускорения, крутящего момента или скорости – то, что раскрывает потенциал автомобиля и позволяет получить удовольствие от вождения. Именно поэтому слоган обновленной линейки – «Живи на полную мощность».