Марка KIA стала лидером рейтинга качества новых автомобилей J.D. Power

В США опубликованы результаты исследования качества новых автомобилей J.D. Power Initial Quality Study (IQS) за 2019 год.

KIA пятый год подряд возглавляет этот авторитетный рейтинг среди всех брендов массового сегмента. Владельцы автомобилей KIA в США отметили наименьшее среди всех массовых марок число обращений по вопросам качества в течение первых 90 дней после приобретения. За минувший год показатели качества продукции марки улучшились на 2 пункта и составили 70 случаев обращения по вопросам качества на 100 автомобилей. Средний показатель среди всех автомобильных брендов, включая премиальные, составляет 93 неисправности на 100 автомобилей.

Значительную роль в успехе марки сыграли четыре модели, возглавившие рейтинг в своих сегментах и вошедшие в первую десятку абсолютного рейтинга по автомобильной индустрии – такого результата не удалось добиться больше ни одному бренду. Компактная модель Rio признана лучшей в сегменте «малые автомобили», седан Forte (на ряде рынков представленный как Cerato или К3) – в сегменте «компактные автомобили», KIA Sportage – в сегменте «компактные кроссоверы», а Sedona (на ряде рынков представленный как Carnival) – в сегменте «Минивэны».

«Даже один раз оказаться лучшими среди всех марок массового сегмента в рейтинге качества J.D. Power Initial Quality Study – это большая честь. А тот факт, что KIA занимает в нем лидирующую позицию уже пять лет подряд – это безусловное подтверждение тех усилий, которые наша марка неустанно прилагает в отношении повышения качества продукции и степени удовлетворенности клиентов, – прокомментировал итоги исследования операционный директор и исполнительный вице-президент KIA Motors America Майкл Коул (Michael Cole). – Четыре наших модели стали победителями в своих сегментах. И это великолепная демонстрация того, что на сегодняшний день, благодаря стратегии максимальных усилий, которой мы неизменно придерживаемся, у KIA сформирован полноценный модельный ряд, имеющий лучший по мировым меркам уровень качества».

В ежегодном исследовании на этот раз приняло участие 76 256 респондентов – владельцев автомобилей 257 различных моделей, относящихся к 26 рыночным сегментам. Они ответили на вопросы о степени удовлетворенности использованием своего приобретения, возникавших за исследуемый период претензиях к работе двигателя и трансмиссии, а также – об обращениях по самым разным вопросам, связанным с качеством автомобиля.