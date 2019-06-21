Марка KIA стала лидером рейтинга качества новых автомобилей J.D. Power

KIA пятый год подряд возглавляет этот авторитетный рейтинг среди всех брендов массового сегмента. Владельцы автомобилей KIA в США отметили наименьшее среди всех массовых марок число обращений по вопросам качества в течение первых 90 дней после приобретения. За минувший год показатели качества продукции марки улучшились на 2 пункта и составили 70 случаев обращения по вопросам качества на 100 автомобилей. Средний показатель среди всех автомобильных брендов, включая премиальные, составляет 93 неисправности на 100 автомобилей.
Значительную роль в успехе марки сыграли четыре модели, возглавившие рейтинг в своих сегментах и вошедшие в первую десятку абсолютного рейтинга по автомобильной индустрии – такого результата не удалось добиться больше ни одному бренду. Компактная модель Rio признана лучшей в сегменте «малые автомобили», седан Forte (на ряде рынков представленный как Cerato или К3) – в сегменте «компактные автомобили», KIA Sportage – в сегменте «компактные кроссоверы», а Sedona (на ряде рынков представленный как Carnival) – в сегменте «Минивэны».
«Даже один раз оказаться лучшими среди всех марок массового сегмента в рейтинге качества J.D. Power Initial Quality Study – это большая честь. А тот факт, что KIA занимает в нем лидирующую позицию уже пять лет подряд – это безусловное подтверждение тех усилий, которые наша марка неустанно прилагает в отношении повышения качества продукции и степени удовлетворенности клиентов, – прокомментировал итоги исследования операционный директор и исполнительный вице-президент KIA Motors America Майкл Коул (Michael Cole). – Четыре наших модели стали победителями в своих сегментах. И это великолепная демонстрация того, что на сегодняшний день, благодаря стратегии максимальных усилий, которой мы неизменно придерживаемся, у KIA сформирован полноценный модельный ряд, имеющий лучший по мировым меркам уровень качества».
В ежегодном исследовании на этот раз приняло участие 76 256 респондентов – владельцев автомобилей 257 различных моделей, относящихся к 26 рыночным сегментам. Они ответили на вопросы о степени удовлетворенности использованием своего приобретения, возникавших за исследуемый период претензиях к работе двигателя и трансмиссии, а также – об обращениях по самым разным вопросам, связанным с качеством автомобиля.
C 2014 года www.amsrus.ru