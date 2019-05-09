KIA принимает участие в программах государственной поддержки автокредитования

Программа господдержки KIA предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кре­дит

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что возобновляется действие государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, будут выступать банки ООО «Сетелем банк» и ООО «Русфи­нанс банк» .

В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кре­дит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомо­биль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%.

К участию в программах будут допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и систе­мой «ЭРА-ГЛОНАСС». Этой системой оснащаются все модели российской ли­нейки KIA. Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 000 000 рублей.

За первые два месяца действия госпрограмм было приобретено порядка 5 000 KIA Rio. Обе программы пользуются равным спросом и рассчитываем на их успешное продолжение.

С полной и подробной информацией о российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, а также со списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться на официальном сайте www.kia.ru.