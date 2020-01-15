Старт продаж обновленной Lada 4х4

LADA объявляет о старте продаж обновленной LADA 4×4

Внедорожник стал еще более комфортным. Стоимость модернизированной LADA 4х4 – от 553 900 рублей, таким образом, он остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.

3-дверная и 5-дверная версии LADA 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «Эра-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

Для семейства LADA 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения. В состав комплектации Classic (от 553 900 рублей) входит гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовка.

Комплектация Luxe (от 570 900 рублей) включает такое оборудование как подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Аналогичным набором оборудования оснащена версия LADA 4х4 Urban (от 629 900 рублей), а также, в дополнение к этому, противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.

LADA 4х4 в варианте Luxe AC (от 609 900 рублей) дополнительно оснащается кондиционером – с новой панелью приборов эта система стала еще более эффективной.

LADA 4х4 – автомобиль с постоянным полным приводом, с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. С таким набором функций LADA 4х4 является популярным транспортом для активного отдыха и путешествий. Именно поэтому для 3-дверной версии предусмотрен так же заводской окрас «Камуфляж». LADA 4х4 в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599 900 рублей, и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными дисками колес. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC дополнительно оснащается кондиционером и стоит от 638 900 рублей.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника LADA 4х4 теперь доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость пакета: 19 900 рублей для 3-дверных LADA 4х4 и 20 900 – для 5-дверных.