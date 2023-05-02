Гибридный кроссовер SKYWELL HT-i появится в России до конца июня 2023 года

Эксклюзивный дистрибьютор автомобильной марки SKYWELL планирует в ближайшие два месяца представить в салонах официальных дилеров гибридный среднеразмерный кроссовер HT-i. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км. «Гибрид SKYWELL HT-i оценят покупатели, которым важно одновременно получить преимущества электромобиля для городских поездок и автомобиль с привычным ДВС для загородных путешествий. HT-i – это экономия на топливе, экологичность, быстрый разгон и большой запас хода».Глава SKYWELL Россия Александр Иванов SKYWELL HT-i, оснащенный технологичным подключаемым гибридным приводом, разработанным компанией BYD Co Ltd, совмещает преимущества как электромобиля, так и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Главные отличительные особенности модели – высокая мощность, экономичность в эксплуатации и экологичный подход к окружающей среде. Габариты SKYWELL HT-i: длина – 4720 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1701 мм, при колесной базе 2800 мм, клиренс - 146 мм. Гибридный кроссовер HT-i от марки SKYWELL будет доступен для приобретения на российском рынке в трех комплектациях: Comfort, Premium, Luxury. HT-i оснащен литий-ионной батареей емкостью 21.7 кВт·ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32.8 кВт·ч в комплектации Luxury. Запас хода HT-i на электромоторе на полностью заряженной батарее составит 81 км по стандарту WLTP в комплектациях Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury. Динамика разгона до 100 км/ч составит 7.9 секунды в комплектациях Comfort и Premium и 8.2 секунды для Luxury, максимальная скорость равна 170 км/ч. Этих показателей кроссовер достигает благодаря подключаемому гибридному приводу PHEV (Plug-in Hibrid Electric Vehicle), который состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 76 кВт/103 л.с с тепловым КПД 43% и электромотора максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с. Расход топлива на 100 км пути составит 0.8 литра бензина АИ-92 при полностью заряженной батарее, и 5.85 литров и 6.1 литра при разряженной, для комплектаций Comfort/Premium и Luxury соответственно. Подробное описание комплектаций и стоимость будут объявлены ближе к дате начала продаж.