Презентация новой модели Haval F7 состоится во всех официальных дилерских центрах в России

Презентация новой модели Haval F7 состоится во всех официальных дилерских центрах в России
Июнь 19 14:08 2019

Во всех официальных дилерских центрах Haval на территории России состоится презентация новой модели в линейке бренда – интеллектуального кроссовера Haval F7.

Мероприятие пройдет в формате «Дни открытых дверей». В рамках мероприятия будет возможность не просто увидеть новинку в шоу-руме, а также и оценить новый автомобиль в движении. Это будет не просто знакомство с новым героем в городе. Всех гостей ждет общение с брендом Haval в праздничной атмосфере, интересная программа, мастер-классы, конкурсы и большое количество приятных сюрпризов как для взрослых, так и маленьких автомобилистов.

Также с 22-го июня в дилерских центрах будет запущена специальная программа для первых 777 покупателей Haval F7.

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AMSRUS
AMSRUS

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