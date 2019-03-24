Редкий Bentley 4 ½-Litre vanden Plas Tourer ушел с “молотка” за 40 млн. рублей

Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей

Редкий Bentley 4 ½-Litre vanden Plas Tourer, 30 лет простоявший в гараже, продали на аукционе H&H Classics почти за 40 млн рублей (454 250 фунтов стерлингов). Конечная ставка превысила оценочную стоимость машины более чем в два раза. Ранее этот «Бентли» принадлежал пилоту Королевских военно-воздушных сил Великобритании Чарльзу Блэкхему, который проездил на нем 36 лет.

Любопытно, что в истории Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer значится только два владельца. Последним, как раз, и был британский пилот Блэкхем. Купив эту машину в 1952 году всего за 260 фунтов стерлингов, он проездил на ней 36 лет. Далее, в силу серьезных проблем со здоровьем, он запер свой «Бентли» в гараже. В итоге автомобиль простоял в закрытом помещении более 30 лет.

Проданный экземпляр вошел в серию из 10 автомобилей (Reconditioned Chassis — «восстановленное шасси»), построенных спустя пять лет после перехода Bentley под контроль Rolls-Royce. Шесть машин тогда получили 4,4-литровые 110-сильные двигатели, а остальные четыре – 3,6-литровые агрегаты.

Вся история данного Bentley подтверждена и сопровождается соответствующими документами. Оставляет желать лучшего лишь состояние автомобиля, в связи чем он нуждается в масштабной реставрации не только по кузову, но и по салону.