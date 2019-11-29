Джек и Майкл Уайтхолл испытали систему движения задним ходом с прицепом Tow Assist на Land Rover Discovery

Движение задним ходом с прицепом само по себе – непростая задача

Прибавьте к этому узкую однополосную дорогу, роскошный трейлер длиной 6,8 метров и прилив – и это станет самым настоящим испытанием, особенно для начинающего водителя. Но все это не остановило британского комика и актера Джека Уайтхолла (Jack Whitehall), который сел за руль Land Rover Discovery недалеко от маяка Корбьер на острове Джерси, чтобы преодолеть путь до большой земли задним ходом до начала прилива.

Буксировочные возможности семиместного семейного внедорожника Land Rover обеспечивают ему лидерство в сегменте с 1989 года, когда первому Discovery удалось протащить за собой целый поезд. Теперь Джек Уайтхолл вместе со своим отцом Майклом написали новую главу в истории Discovery, продемонстрировав, каким простым может быть движение задним ходом с прицепом с помощью системы Advanced Tow Assist.

Для испытания к Discovery был прицеплен роскошный 6,8-метровый фургон Airstream Missouri. С помощью камеры заднего вида и поворотного переключателя на приборной панели Джек успешно проехал на полноразмерном SUV по узкой дороге прямо перед началом прилива – несколько мгновений спустя весь 300-метровый участок дороги был скрыт под водой.

Джек Уайтхолл, комик, актер: «Я новичок в плане вождения, поэтому движение задним ходом даже без прицепа – уже большое испытание для меня, не говоря о том, чтобы делать это с огромным роскошным трейлером на прицепе. Было очень интересно наблюдать, как руль крутится сам по себе, в то время как мне оставалось лишь нажать одну кнопку. Я более чем уверен, что без этой интеллектуальной технологии нам бы пришлось добираться до берега вплавь».

Ранее Discovery демонстрировал свои выдающиеся буксировочные возможности в 2017 году, когда провез за собой 110-тонный автопоезд на протяжении 16-километрового участка дороги в Австралии. Премиальный компактный SUV Discovery Sport также отбуксировал 100-тонный поезд по железнодорожному мосту в Швейцарии – это событие стало данью уважения Discovery 1, который прошел аналогичное испытание в 1989 году. Спустя 30 лет Discovery остается самым универсальным и проходимым семейным внедорожником в мире.

Майкл Уайтхолл, отец Джека: «Движение задним ходом по дороге около Корбьер стало невероятным подвигом, но мы-то знаем, что всю работу сделал Land Rover Discovery. А Джек здесь вообще ни при чем, давайте не будем обманывать себя».

Технология Advanced Tow Assist позволяет двигаться задним ходом с прицепом, управляя автомобилем с помощью поворотного переключателя на центральной консоли. Интуитивная система показывает водителю предполагаемое направление движения прицепа на сенсорном экране мультимедиа, позволяя ему сосредоточиться только на нажатии педалей газа и тормоза, поскольку автомобиль сам рассчитывает силу вращения руля, которая позволяет придерживаться желаемой траектории.