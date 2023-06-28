СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки

СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки
28 июня 08:11 2023

Компания-разработчик технологии автономного вождения, СберАвтоТех, и ведущий автомобильный грузоперевозчик Globaltruck, объединяют усилия для запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок. В рамках этой инициативы, беспилотные магистральные седельные тягачи, созданные СберАвтоТехом, будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, с использованием трассы М-11 «Нева».

Globaltruck СберАвтоТех СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки

Грузовики будут функционировать в режиме автономного управления, при этом в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель, соблюдающий установленные требования, чтобы обеспечить безопасность поездки.

«Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнёрами — коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта»

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка

«Цифровизация и автоматизация процессов – основные драйверы отрасли грузоперевозок. Участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и «умных» систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом»

Илья Дмитриев, председатель Совета директоров ПАО «Глобалтрак Менеджмент»

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AMSRUS
AMSRUS

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