СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки

Компания-разработчик технологии автономного вождения, СберАвтоТех, и ведущий автомобильный грузоперевозчик Globaltruck, объединяют усилия для запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок. В рамках этой инициативы, беспилотные магистральные седельные тягачи, созданные СберАвтоТехом, будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, с использованием трассы М-11 «Нева».

Грузовики будут функционировать в режиме автономного управления, при этом в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель, соблюдающий установленные требования, чтобы обеспечить безопасность поездки.

«Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнёрами — коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта» Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка