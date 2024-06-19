Suzuki предлагает комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобилей

Suzuki предлагает комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобилей
19 июня 22:11 2024

С 15 июня по 31 июля 2024 года официальные дилерские центры Suzuki предоставляют возможность пройти комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобилей. Эта инициатива направлена на обеспечение чистоты и свежести салона, что важно для поддержания комфорта и здоровья водителя и пассажиров.

Suzuki

Регулярное обслуживание системы кондиционирования, включающее чистку и замену фильтров и воздухозаборников, дозаправку кондиционера и антибактериальную обработку, необходимо для предотвращения снижения эффективности охлаждения и появления плесени и бактерий. Ненадлежащий уход за кондиционером может привести к неприятным запахам и вызвать аллергические реакции, насморк и кашель.

В рамках акции «Наполни салон свежестью» владельцы моделей Suzuki Vitara, SX4, Grand Vitara, SX4 Classic, Swift, Jimny и New Jimny смогут воспользоваться специальным предложением. Стоимость услуги начинается от 2 200 рублей, в зависимости от модели автомобиля. Все работы будут выполняться с использованием оригинальных запасных частей Suzuki и под руководством квалифицированных мастеров официальных дилерских центров.

Предложение включает:

  • Оригинальный салонный пыленепроницаемый или антибактериальный фильтр (в зависимости от модели автомобиля);
  • Антибактериальный очиститель кондиционера;
  • Работы по антибактериальной обработке системы кондиционирования;
  • Работы по замене фильтра.
Салонный фильтр

Чтобы воспользоваться предложением, владельцам автомобилей необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете Suzuki, распечатать купон с индивидуальным номером и предъявить его в дилерском центре.
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Suzuki
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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