Suzuki предлагает комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобилей

С 15 июня по 31 июля 2024 года официальные дилерские центры Suzuki предоставляют возможность пройти комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобилей. Эта инициатива направлена на обеспечение чистоты и свежести салона, что важно для поддержания комфорта и здоровья водителя и пассажиров.

Регулярное обслуживание системы кондиционирования, включающее чистку и замену фильтров и воздухозаборников, дозаправку кондиционера и антибактериальную обработку, необходимо для предотвращения снижения эффективности охлаждения и появления плесени и бактерий. Ненадлежащий уход за кондиционером может привести к неприятным запахам и вызвать аллергические реакции, насморк и кашель.

В рамках акции «Наполни салон свежестью» владельцы моделей Suzuki Vitara, SX4, Grand Vitara, SX4 Classic, Swift, Jimny и New Jimny смогут воспользоваться специальным предложением. Стоимость услуги начинается от 2 200 рублей, в зависимости от модели автомобиля. Все работы будут выполняться с использованием оригинальных запасных частей Suzuki и под руководством квалифицированных мастеров официальных дилерских центров.

Предложение включает:

Оригинальный салонный пыленепроницаемый или антибактериальный фильтр (в зависимости от модели автомобиля);

Антибактериальный очиститель кондиционера;

Работы по антибактериальной обработке системы кондиционирования;

Работы по замене фильтра.

Чтобы воспользоваться предложением, владельцам автомобилей необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете Suzuki, распечатать купон с индивидуальным номером и предъявить его в дилерском центре.