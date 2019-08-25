Тойота стала главным партнером 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019

WorldSkills 2019 впервые за 70 лет существования пройдет в России и соберет 1300 молодых профессионалов из 63 стран и более 250 тысяч гостей, включая первых лиц страны.

Для компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» WorldSkills Kazan 2019 Тойота предоставит 12 двигателей, 12 автомобилей и более 2000 единиц запасных частей, а представители официальных дилеров Тойота окажут техническую поддержку в ряде автомобильных дисциплин.

Тойота разделяет ценности WorldSkills, придавая большое значение популяризации рабочих специальностей и развитию профессиональных навыков для формирования высоких стандартов профессионализма и прогресса автомобильной индустрии.

Тойота создала уникальную среди автопроизводителей систему обучения и подготовки сервисных специалистов и регулярно проводит собственные соревнования среди сотрудников дилерских центров по всему миру.

Уникальный подход Тойота к подготовке квалифицированных специалистов дилерских центров позволяет компании неизменно лидировать в российских рейтингах качества сервисного обслуживания.

Тойота окажет партнерскую поддержку чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который впервые за 70 лет своего существования будет проводиться в России. Чемпионат будет проходить с 22 по 27 августа в Казани и соберет 1300 молодых профессионалов из 63 стран и более 250 тысяч гостей, включая первых лиц страны.

Компания Тойота обеспечит рабочие станции компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 12 двигателями, 12 автомобилями и более 2000 единиц различных запасных частей и комплектующих, а представители официальных дилеров Тойота окажут техническую поддержку в ряде автомобильных дисциплин.

Чтобы показать свое мастерство и добиться успеха в соревнованиях, всем 36 участникам WorldSkills Kazan 2019 в авторемонтных дисциплинах предстоит продемонстрировать глубокое понимание конструктивно-технических особенностей автомобилей, знание ассортимента запасных частей, материалов и оборудования и умение работать быстро и эффективно, не отступая от высоких стандартов. На чемпионате в Казани автомобили и компоненты Toyota будут использоваться для определения лучших автомастеров, для чего в продукцию японской марки, славящуюся своей высочайшей надежностью и качеством, организаторами специально будут внесены недостатки.

В двигателях, предоставленных Тойота, будут созданы различные неисправности, включая нестандартные, которые затем будут устраняться участниками чемпионата. Технические специалисты официального дилера Тойота в Казани, компании «ТрансТехСервис», тщательно проследят за качеством выполненной работы, при обнаружении недоработок сообщат, где были допущены ошибки, и продемонстрируют корректный подход к ремонту.

Для соревнований в сфере диагностики на автомобилях Toyota качественные оригинальные запасные части будут заменены на дефектные. Участникам предстоит проявить свое мастерство в обнаружении поломок, неисправностей или следов некорректной эксплуатации. В категории «Кузовной ремонт» в качестве судей выступят представители одного из крупнейших партнеров Тойота в России — дилерского холдинга Business Car, который направит на чемпионат собственных специалистов.

Тойота разделяет ценности высочайшего профессионального мастерства и безупречного качества работы, которые олицетворяет WorldSkills как крупнейшее глобальное соревнование в данной сфере. Компания уже много лет оказывает поддержку национальным чемпионатам WorldSkills в США и Японии. Как и WorldSkills, Тойота видит свою миссию в популяризации рабочих специальностей и развитии профессиональных навыков для формирования высоких стандартов профессионализма и прогресса автомобильной индустрии.

Тойота создала уникальную среди автопроизводителей систему обучения и подготовки сервисных специалистов. Система представляет собой не просто инструктаж по технологии сервиса, а всестороннее профессиональное развитие — от базового уровня до продвинутого. Также для повышения профессиональных стандартов Тойота регулярно проводит собственные соревнования среди сотрудников дилерских центров по всему миру, в том числе и в России, где состоялось уже 12 национальных конкурсов профессионального мастерства.

Российская сборная автомастеров на WorldSkills уже на протяжении многих лет пользуется преимуществами системы обучения Тойота: с 2014 года в рамках сотрудничества с Академией Business Car, а с 2018-го — на базе учебного центра ООО «Тойота Мотор». В 2018 году специалисты учебного центра ООО «Тойота Мотор» провели многоуровневый четырехнедельный тренинг в полном соответствии с высочайшими стандартами подготовки сервисных специалистов, позволяющий досконально изучить опыт и подходы марки к обслуживанию и ремонту автомобилей. Несмотря на молодой возраст, сборная продемонстрировала впечатляющий уровень мастерства — глубокие теоретические знания и высокие практические навыки.

Превосходство Тойота в сфере сервисного обслуживания подтверждено неизменным лидерством бренда в отраслевых рейтингах. Согласно данным исследований холдинга «Ромир» в 2018 году, дилерские центры Тойота заслужили самые позитивные оценки клиентов и наивысший индекс лояльности среди всех марок — 86 %. Подавляющее большинство, 91 % респондентов, заявили, что порекомендовали бы дилеров Тойота для приобретения нового автомобиля. Сервисные центры Тойота также были признаны лучшими на рынке с индексом лояльности 89 %, что на 21 % выше результата ближайшего конкурента. Помимо этого, бренд отмечен наградой «Доверие потребителей» в категории «Лучшая дилерская сеть» в рамках премии «Автодилер года».

Татьяна Халявская, директор по маркетингу ООО «Тойота Мотор» в России: «Развитие современного высокотехнологичного общества, к которому стремится Тойота, невозможно без профессионального роста технических специалистов. Нашей поддержкой чемпионата WorldSkills мы вносим вклад в популяризацию технических специальностей в России в целом и подчеркиваем важность подготовки и развития специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей. Именно профессионализм и мастерство специалистов во многом обеспечивают долговременное качество и надежность автомобилей Toyota и высокий уровень удовлетворенности наших клиентов».