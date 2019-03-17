Даниил Квят: не думал, что смогу удержать Пьера Гасли

Российский пилот Toro Rosso признался, что не рассчитывал продержаться впереди Red Bull Пьера Гасли в концовке Гран При Австралии

Даниил Квят финишировал на десятом месте в первой гонке после возвращения в Формулу 1. Гонщик STR на протяжении большей части дистанции в Альберт-парке боролся с Пьером Гасли из Red Bull Racing. Француз стартовал позади из-за тактического просчета в квалификации – и так и не смог опередить Квята на дистанции.

По словам Даниила, в определенный момент по ходу гонки он не верил, что сможет взять верх в этой борьбе.

«Да, я очень доволен тем, что смог продержать позади себя более быструю машину на протяжении почти всей гонки, – сказал Квят в эфире Sky Sports. – Это не было просто. Но если честно, у нас был очень хороший темп – мы догоняли соперников впереди. При этом мне надо было фокусироваться и на том, что происходило впереди меня, и на том, что творилось позади тоже. Ситуация была сложной, и здорово, что мы уезжаем отсюда с заработанным очком. Я видел, что на последних кругах он атаковал очень сильно. Честно говоря, когда он выехал на мягких шинах из боксов, я думал, что у меня не будет возможности удержать его позади. Круг за кругом я наблюдал его в зеркалах, он был рядом, но потом и у него начались проблемы. Мне пару раз пришлось захлопнуть калитку, но в целом это была хорошая и честная борьба».

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