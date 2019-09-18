Начались продажи KIA Stinger в новой комплектации Style

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что все официальные дилеры бренда на территории Российской Федерации начали продажи спортивного фастбека KIA Stinger в новой комплектации Style. Автомобиль будет предлагаться по цене 2 639 900 рублей

Новинка стала развитием версии Prestige и позволяет клиенту приобрести автомобиль, сочетающий сбалансированные технические характеристики и эффектный внешний вид, ранее доступный только в более дорогой версии GT Line. KIA Stinger Style оснащается двигателем 2,0 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя составляет 247 л.с., при этом сохраняется разумный баланс между динамическими качествами автомобиля и выгодным для клиента позиционированием автомобиля в действующей в России системе налогообложения. Великолепную динамику и стабильность в самых разных дорожных условиях обеспечивает система полного привода.

В полном соответствии со своим названием новая комплектация предлагает пакет дизайнерских решений в стилистике GT Line, которые позволяют элегантному и спортивному KIA Stinger выглядеть еще более эффектно. На автомобиль устанавливаются легкосплавные колеса размерности 18 дюймов, передний и задний бамперы спортивного дизайна. Темным хромом отделана окантовка решётки радиатора, накладки вентиляционных отверстий на передних крыльях, корпуса наружных зеркал заднего вида и обрамления дверных стёкол. Ручки дверей окрашиваются в цвет кузова. Современные полностью светодиодные основные фары не только делают облик Stinger Style еще эффектнее, но и обеспечивают лучшую видимость на дороге в темное время суток или при плохих погодных условиях.

Помимо ярких элементов экстерьера Stinger Style получил пакет опций комфорта и безопасности. Автомобиль оснащается 8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийно-навигационной системы, расположенного в центре передней панели. Высокий уровень безопасности обеспечивает система мониторинга слепых зон (BCW), а дополнительный комфорт в салоне – оснащение передних сидений не только подогревом, но и вентиляцией. Для удобства погрузки-выгрузки вещей дверь багажного отсека спортивного фастбека оснащена электроприводом.

Любители качественного звука по достоинству оценят возможности аудиосистемы премиального класса Harman/Kardon Premium Multimedia System. Она имеет 15 динамиков, в том числе сабвуферы, устанавливающиеся под сиденьями водителя и переднего пассажира. Использование технологии обработки цифрового сигнала Clari-Fi позволяет добиться максимально естественного и насыщенного звучания при подключении цифрового источника. Система активного звукового сопровождения ASD позволяет создавать в салоне дополнительные, спортивные составляющие звука двигателя.

Начиная с комплектации Style, впервые в России будет предложен один из самых эффектных цветов кузова во всей палитре KIA Stinger – ярко-оранжевый Neon Orange. Ранее такой цвет предлагался эксклюзивно для специальной серии Stinger GT-S на рынке США, где вызвал значительный интерес клиентов. Этот цвет в дальнейшем будет также доступен и для других комплектаций модели.