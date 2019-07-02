Скидки до 215 000 рублей на автомобили Škoda в июле

В разгар летнего сезона ŠKODA AUTO Россия подготовила для клиентов выгодные предложения на приобретение автомобилей марки

Приобретая в июле семейный внедорожник KODIAQ, владельцы сэкономят до 206 500 рублей, а выбирая флагман марки SUPERB – до 215 000 рублей. При покупке моделей OCTAVIA и RAPID выгода составит до 162 400 рублей и 128 100 рублей соответственно. В июле по-прежнему актуальны специальные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CELVER. Для клиентов ŠKODA, которые воспользуются программой Утилизация/Трейд-ин, предусмотрена максимальная выгода до 130 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.

В июле ŠKODA AUTO Россия подготовила для клиентов выгодные предложения на покупку автомобилей марки. Так, в этом месяце будущие владельцы моделей OCTAVIA смогут сэкономить до 162 400 рублей, а при покупке компактного городского лифтбека RAPID – до 128 100 рублей. По-прежнему актуальны предложения на покупку семейного внедорожника KODIAQ и флагмана марки SUPERB. Выгода на эти модели составит до 206 500 рублей и215 000 рублей соответственно.

С 01 по 31 июля продолжают действовать привлекательные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Для клиентов, выбирающих модели SUPERB и KODIAQ, предусмотрена ставка от 8,9% с первоначальным взносом от 15%, а ставка для RAPID и OCTAVIA составляет от 3% с первоначальным взносом от 50%. В этом месяце также актуальна специальная акция для новых владельцев моделей OCTAVIA и KODIAQ с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

В июле также продлевается программа Утилизация/Трейд-ин. В зависимости от сдаваемого автомобиля, клиенты могут сэкономить до 130 000 рублей. Программа актуальна для всего модельного ряда ŠKODA 2019 года выпуска.