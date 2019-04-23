В 1 квартале 2019 года банки выдали около 200 тысяч автокредитов

В 1 квартале 2019 года банки выдали около 200 тысяч автокредитов
Апрель 23 16:03 2019

По сравнению с 2018 годом, в 1 квартале 2019 года банки выдали больше автокредитов на 13,7 %

По информации 4200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7% (в 1 кв. 2018 года – 168,3 тыс. шт.). Таким образом, количество выданных в 1 квартале 2019 года автокредитов фактически достигло показателей докризисного 2014 года (194,1 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика выдачи автокредитов в 1 кв. 2014 – 2019 гг., в тыс. шт.

Диаграмма выдачи кредитов

Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на рекордный показатель доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка (Таблица 1). Так, в 1 квартале 2019 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 59,2% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7 процентного пункта(в 1 квартале 2018 года –51,5%).

Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 1 квартале 2014 – 2019 гг.

ПериодВыдача автокредитов*, тыс. шт.Объем рынка** автомобилей, тыс. шт.Доля кредитных автомобилей***

в объеме рынка

1 кв. 2014 г.194,1555,534,9%
1 кв. 2015 г.60,4275,221,9%
1 кв. 2016 г.102,1268,238,1%
1 кв. 2017 г.128,0280,345,7%
1 кв. 2018 г.168,3326,551,5%
1 кв. 2019 г.191,3322,959,2%

«Банки наращивают выдачу автокредитов, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка почти до 60 процентов, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно, что растущие темпы автокредитования оказывает существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и максимально эффективно управлять существующими рисками».

«После двухлетнего роста, в 1 квартале 2019 года российский авторынокпродемонстрировал незначительное падение (-1%), – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – И если бы не рост автокредитования, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рекордный уровеньдолиавтокредитов в структуре продаж в первую очередь связан с возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») на всей территории страны».

Таблица 2. ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 1 кв. 2019 г.

РегионыОбъем** рынка в1 кв. 2019 г.,шт.Автокредиты

 

Доля*** автокредитов в объеме рынка в 1 кв. 2019 г.
 1 кв. 2019 г., шт.Изменение к 1 кв. 2018 г.
Москва45 39315 6429,5%34,5%
Московская область29 90311 67211,1%39,0%
Санкт-Петербург21 69511 7381,7%54,1%
Республика Татарстан14 0349 7233,4%69,3%
Краснодарский край13 0206 67811,2%51,3%
Республика Башкортостан11 0158 5005,7%77,2%
Свердловская область10 2446 5828,7%64,3%
Самарская область9 8135 7740,2%58,8%
Челябинская область8 2806 25310,0%75,5%
Ростовская область8 2455 1027,8%61,9%
Нижегородская область7 1214 925-4,4%69,2%
Пермский край6 8615 63518,8%82,1%
Ставропольский край5 9323 2166,1%54,2%
Ханты-Мансийский автономный округ5 8783 19413,9%54,3%
Воронежская область5 5813 49317,6%62,6%

Примечание: в целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».

* С учетом автомобилей с пробегом.

**На основании регистраций новых легковых автомобилей в РФ.

*** Доля кредитов, выданных на новые автомобили несколько меньше, т.к. отсутствует разбивка данных по выдачам кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом.

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