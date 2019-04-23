В 1 квартале 2019 года банки выдали около 200 тысяч автокредитов

По сравнению с 2018 годом, в 1 квартале 2019 года банки выдали больше автокредитов на 13,7 %

По информации 4200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 13,7% (в 1 кв. 2018 года – 168,3 тыс. шт.). Таким образом, количество выданных в 1 квартале 2019 года автокредитов фактически достигло показателей докризисного 2014 года (194,1 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика выдачи автокредитов в 1 кв. 2014 – 2019 гг., в тыс. шт.

Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на рекордный показатель доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка (Таблица 1). Так, в 1 квартале 2019 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 59,2% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7 процентного пункта(в 1 квартале 2018 года –51,5%).

Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 1 квартале 2014 – 2019 гг.

Период Выдача автокредитов*, тыс. шт. Объем рынка** автомобилей, тыс. шт. Доля кредитных автомобилей*** в объеме рынка 1 кв. 2014 г. 194,1 555,5 34,9% 1 кв. 2015 г. 60,4 275,2 21,9% 1 кв. 2016 г. 102,1 268,2 38,1% 1 кв. 2017 г. 128,0 280,3 45,7% 1 кв. 2018 г. 168,3 326,5 51,5% 1 кв. 2019 г. 191,3 322,9 59,2%

«Банки наращивают выдачу автокредитов, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка почти до 60 процентов, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно, что растущие темпы автокредитования оказывает существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и максимально эффективно управлять существующими рисками». «После двухлетнего роста, в 1 квартале 2019 года российский авторынокпродемонстрировал незначительное падение (-1%), – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – И если бы не рост автокредитования, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рекордный уровеньдолиавтокредитов в структуре продаж в первую очередь связан с возобновлением в марте госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») на всей территории страны».

Таблица 2. ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 1 кв. 2019 г.

Регионы Объем** рынка в1 кв. 2019 г.,шт. Автокредиты Доля*** автокредитов в объеме рынка в 1 кв. 2019 г. 1 кв. 2019 г., шт. Изменение к 1 кв. 2018 г. Москва 45 393 15 642 9,5% 34,5% Московская область 29 903 11 672 11,1% 39,0% Санкт-Петербург 21 695 11 738 1,7% 54,1% Республика Татарстан 14 034 9 723 3,4% 69,3% Краснодарский край 13 020 6 678 11,2% 51,3% Республика Башкортостан 11 015 8 500 5,7% 77,2% Свердловская область 10 244 6 582 8,7% 64,3% Самарская область 9 813 5 774 0,2% 58,8% Челябинская область 8 280 6 253 10,0% 75,5% Ростовская область 8 245 5 102 7,8% 61,9% Нижегородская область 7 121 4 925 -4,4% 69,2% Пермский край 6 861 5 635 18,8% 82,1% Ставропольский край 5 932 3 216 6,1% 54,2% Ханты-Мансийский автономный округ 5 878 3 194 13,9% 54,3% Воронежская область 5 581 3 493 17,6% 62,6%

Примечание: в целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».

* С учетом автомобилей с пробегом.

**На основании регистраций новых легковых автомобилей в РФ.

*** Доля кредитов, выданных на новые автомобили несколько меньше, т.к. отсутствует разбивка данных по выдачам кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом.