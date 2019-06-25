Дилерская сеть Haval пополнилась новыми центрами

Дилерская сеть Haval на сегодняшний день насчитывает 54 официальных дилерских центра в России. С мая по июнь этого года она пополнилась представительствами в 6 городах: Иваново, Брянск, Ногинск, Смоленск, Псков и Тамбов.

Новые дилерские центры расположены по следующим адресам:

Блок Роско Карс Иваново, г. Иваново, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, 26;

БрянскЗапчасть, г. Брянск, улица Литейная, д.3;

Natc Group Haval, г. Ногинск, Горьковское шоссе, 59 км трассы М7 Москва-Нижний Новгород;

Транзит Авто, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 105;

Автотим Псков, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.111;

ГлобусС Моторс, г. Тамбов, ул. Бастионная 29.

Дилерские центры отвечают всем корпоративным стандартам бренда, оснащены современным оборудованием и готовы предоставить своим посетителям весь спектр услуг по продаже и послепродажному обслуживанию.

Запуск в июне этого года первого в РФ завода Haval полного цикла позволит бренду еще эффективнее осуществлять приоритетные задачи в рамках стратегии развития в России – предоставление высококачественного продукта потребителям и активное развитие дилерской сети в минимально короткие сроки.