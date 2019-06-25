Дилерская сеть Haval пополнилась новыми центрами

Новые дилерские центры расположены по следующим адресам:
Дилерские центры отвечают всем корпоративным стандартам бренда, оснащены современным оборудованием и готовы предоставить своим посетителям весь спектр услуг по продаже и послепродажному обслуживанию.
Запуск в июне этого года первого в РФ завода Haval полного цикла позволит бренду еще эффективнее осуществлять приоритетные задачи в рамках стратегии развития в России – предоставление высококачественного продукта потребителям и активное развитие дилерской сети в минимально короткие сроки.
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