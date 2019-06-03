Тест-драйв Volvo S90: премиальное возвращение – удалось?

Первый седан Е класса, самый престижный автомобиль в линейке шведского автопроизводителя, выпускался в конце 90-х всего-то немногим больше года: 26269 автомобилей.

Он пришел на замену восьмилетнему «долгожителю» Volvo 960 с принятием новой номенклатуры.

Почему всего год? Потому что S90 тогда был лишь легкой ретушью, старушки 960, которая к 1998 году отчаянно просила обновления. Ну и кризис того же года стал локомотивом обновления и S90 встала на паузу.

После завершения производства флагманское наследство в 1999 получила первая переднеприводная модель Volvo: революционная S80. Это была удачная модель Е класса, с безупречным имиджем от Volvo, но все же маловата для своего класса.

И вот после паузы в 18 лет Volvo возвращает S90. Тем самым венчая свою премиум троицу «90» – кроссовер, универсал и седан с примкнувшим к ним универсалом Cross Country.

Сравнивая с предшественником S80 у S90 на 150 мм сдвинута передняя ось вперед, при этом лобовое стекло смещено на 200 мм назад увеличивая капот и подчеркивая престижность и мощь модели.

Volvo не прекращает сотворение бестселлера – S90 был представлен в 2016 году, в Детройте в двух версиях – коротко и длиннобазной. Короткобазная Volvo S90 по-английски быстро и тихо ушла с конвейера в 2018 году.

Для китайского рынка выпускается модель S90L с удлинённой колёсной базой. Позднее был анонсирован выход на 2020 году кузова купе с индексом С90. Купе будут строить на базе концепта 2013 года Volvo Coupe Concept.

Дизайн автомобиля – образец универсализма от Volvo. Очень мало автомобилистов, которые бы могли сказать, что экстерьер S90 вызывает у них отторжение. Он привлекает внимание, восхищает интеллигентной внешностью. У Вольво давно сложился отличный положительный имидж. Даже в 90-е на Вольво «братки» не ездили. Вольво предпочитали более благообразные состоятельные граждане.

Фронтальная часть автомобиля объединяет классические и современные решения, узнаваемые по всей линейке Volvo. В последние годы особенно это LED фары «Thor’s Hammer» и фирменные задние фонари. Кабина и двери – без изысков.

Понравилось:

Динамика; Эргономичность салона; Точность работы ассистентов.

В комплекте двигателей для России есть бензиновые Т4 (190 л.с.) Т5 (249 л.с.) и Т6 (320 л.с.) и дизельный D5 (235 л.с.). К сожалению, на наш рынок не поставляется модификация T8 Twin Engine AWD с гибридной силовой установкой в 407 л.с и 680 об. мин.

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Стоит отметить, что по экономичности версии Volvo S90 Т4 и Т5 сопоставима с младшеклассными собратьями из D и С – 6.7 л/100 км. При этом в сравнении показателей удельного расхода у технологичных одноклассников он держится в топе несущественно уступая грандам из большой тройки.

О надежности четырех цилиндровых турбомоторов для S90 семейства VEA сказано достаточно. У широких масс российских потребителей доверия к ним не много, но надо понимать, что это «широкие массы», а Volvo S90 не про ширпотреб. Ну и такие решения: турбина, маленькие объемы, алюминиевые сплавы – общемировая, безальтернативная тенденция, диктуемая рынком и экологическими требованиями.

Кстати, в продаже уже есть двухлетки S90 с пробегом больше 50 тысяч км. и потерей в цене ~ 28%.

Беглым взглядом на интерьер восхищаемся технологичностью панелей и очень эргономичными 10-ти позиционными передними сиденьями. Центральная консоль – современная вертикальная 9-дюймовая информационно-развлекательная система Sensus с сенсорным экраном от Apple. Привычные CarPlay и Android Auto, светодиодное наружное освещение.

Место внутри удивило редким распределением. Посадка на первом ряду мне показалась тесновато спортивной, а вот на заднем ряду двум пассажирам вполне просторно. То есть водитель получает спортивный комфорт под стать норову, а пассажиры положенный Е классу объем и комфорт.

К примеру, та же более скучная Toyota Camry по динамике и возможностям представленных двигателей практически идентична, но у нее флагман: V6 3,5 против турбированной четверки у Volvo, и она дешевле на треть. Плюсуем имидж надежности и классика помноженная на надежность выигрывает у произведения технологичности на безопасность.

19-дюймовые колеса, собственная навигация, активные фары, четырехзонный климат-контроль, вставки из орехового дерева, дополнительная обивка сидений, настройки памяти, ковровое покрытие премиум-класса и аудиосистема Bowers & Wilkins – полный комплект базовых аксессуаров для владельца элегантного скандинава, замаскированного китайскими менеджерами.

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Среди особенностей начинки стоит отметить обновленный ACC – Pilot Assist. Держит полосу и оптимальную дистанцию спокойно без истеричных рывков и лишней осторожности на скорости до 130 км/ч. Как показала езда по вылетным магистралям – цепляется не только за полосу, но и за встречный автомобиль сразу. Работает под стать марке – ненавязчиво и надежно.

Не понравилось:

Цена.

Из новинок обеспечения безопасности стоит отметить не испытуемую в штатных условиях (и слава Богу!) систему City Safety, которая предотвращает ДТП во всевозможных сценариях подруливая или тормозя. Более того – она распознает не только пешеходов, но и велосипедистов и крупных животных. Впрочем, наверняка и крупных животных на велосипедах тоже!

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Очень удивила логика включения датчика дождя или автоматическая работа стеклоочистителей. Кстати, форсунки омывателя у S90 расположены прямо в щетках – соседи по потоку, которых невольно орошаешь, в жаркое время года, скажут инженерам Volvo за эту функцию большое спасибо.

Продажи

Аналитики Автостата даже не сравнивали S90 и упомянутую выше Camry. Но положение на рынке у реанимированной Volvo S90 трудное, но с намеком на выздоровление. Комментарий только один: восхищает маркетинг Genesis. Действительно молодцы.

Марка Модель 2017 2018 4 мес. 2019 Audi A6 3060 2203 123 BMW 5 Series 5002 6356 2151 Genesis g80 660 1036 141 Jaguar XF 389 272 36 Lexus ES 1683 1329 512 Mercedes-benz E-Class 4795 5592 1857 Volvo S90 216 386 78 Источник: АВТОСТАТ

Искренне – мне автомобиль понравился! Даже очень. Он, конечно, технологичен, что просто по-русски значит – пресыщенный электроникой. Но в отличие от многих собратьев – ни одного глюка не зафиксировано. Частенько подвисает хотя бы экран мультимедиа, но тут все работало штатно. Даже штраф за превышение не удивил.

Но вот цена на автомобиль… Хотя Geely (владельцу Volvo) не быть в печали – продажи вытягивают «дочерний концерн», который еще несколько лет будет весьма качественным технологическим донором. И за это им земной поклон – такие автомобили должны быть на рынке и очень бы хотелось пожелать им хотя бы пятого места в классе по продажам!