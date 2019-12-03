Jaguar представляет F-TYPE 2021 модельного года

Дизайн: новый F-TYPE представляет собой безупречное и решительное воплощение бескомпромиссного спорткара Jaguar

Роскошные материалы, высочайшее мастерство исполнения и внимание к каждой детали – неотъемлемые черты салона автомобиля, полностью ориентированного на водителя

Новая 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель высокого разрешения, усовершенствованная аудиосистема Meridian, поддержка Apple CarPlay и Android Auto – залог еще большего комфорта

Версия F-TYPE R с 575-сильным двигателем V8 с нагнетателем, способная разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, получила модернизированное шасси с новыми пружинами, амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости и задними поворотными кулаками

Линейку двигателей дополняет новый V8 с нагнетателем мощностью 450 л.с., доступный с задним и полным приводом

Трансмиссия Quickshift была откалибрована для быстрого и четкого переключения передач. При ее настройке использовался опыт разработки Jaguar XE SV Project 8, способного развивать максимальную скорость в 320 км/ч

Версия First Edition с пакетом Exterior Design Pack, черной контрастной крышей, уникальными 20-дюймовыми колесными дисками и креслами Performance с возможностью регулировки в 12 направлениях, с кожаной обивкой Windsor Leather и монограммой

Новый Jaguar F-TYPE стал еще привлекательнее, а его совершенные формы воплощают собой лучшие черты ДНК бренда. Двухместный спорткар предлагает идеальный баланс высочайшего качества исполнения и удовольствия от управления благодаря еще более атлетичному и решительному дизайну экстерьера, красивым деталям и роскошным материалам отделки салона

Линейка мощных эффективных моторов включает четырех-, шести- и восьмицилиндровые двигатели, каждый из которых работает в паре с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления при помощи селектора передач SportShift или подрулевых лепестков.

Новый F-TYPE получил широкий ряд технологий, в частности, перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения, что позволит владельцам получать последнюю версию ПО без необходимости посещать официальный дилерский центр компании. Аудиосистема Meridian гарантирует наилучшее качество воспроизведения звука.

Алан Волкерц (Alan Volkaerts), директор модельной линейки Jaguar F-TYPE: «Новый F-TYPE – истинный Jaguar, который задает стандарты дизайна и комфорта для водителя. Внешний облик F-TYPE стал еще более решительным, передовые технологии, такие как виртуальная приборная панель, подчеркивают ориентированность на водителя, а линейка двигателей предлагает самый широкий выбор в сегменте. Автолюбители особенно оценят новый 575-сильный V8 с нагнетателем в версии F-TYPE R, улучшенное шасси и интеллектуальную систему полного привода, которые обеспечивают поистине выдающуюся динамику в любых условиях, сохраняя простоту и удобство управления в ежедневном использовании».

Практичный дизайн

Решительный, привлекательный и всегда актуальный дизайн: новый Jaguar F-TYPE выглядит как никогда эффектно, воплощая собой лучшие черты ДНК бренда. Идеальные пропорции безошибочно узнаваемы, а формы нового F-TYPE воплощают богатое наследие спортивных автомобилей Jaguar.

F-TYPE привлекает внимание своим внешним видом благодаря выдвижным дверным ручкам и раскрывающимся воздухозаборникам. Нажатие на кнопку запуска двигателя сразу же «оживляет» автомобиль, который при старте выдает характерную вспышку из выхлопной трубы.

Созданный на базе предшественника, ставшего обладателем премии за лучший в мире дизайн, новый F-TYPE получил сверхтонкие пиксельные светодиодные головные фары с обновленными дневными ходовыми огнями и анимированными указателями поворота, подчеркивающими стремительный и уверенный облик спорткара.

Дневные ходовые огни, выполненные в виде литеры J, стали более графичными: тонкая горизонтальная линия становится шире по мере того, как уходит вверх – подобно мазку кисти художника. Вдоль нее нанесен рисунок в виде монограммы, вдохновленный фирменным логотипом Jaguar. Графика визуально подчеркивает ширину автомобиля и его динамический потенциал.

Внутри блока фонарей расположены четыре светодиодных модуля, каждый из которых похож на искусно обработанный драгоценный камень. Пиксельная технология интеллектуально синхронизирует работу встроенной в лобовое стекло стереокамеры и органов управления освещением. Данное решение позволяет при необходимости выключить или затемнить каждый светодиод, чтобы приглушить дальний свет и не слепить водителей встречных автомобилей, обеспечивая при этом отличную видимость на дороге.

Увеличенная решетка радиатора дополнительно подчеркивает характер нового F-TYPE. Она сохранила пропорции классических форм, но стала шире, а также получила новый рисунок сетки в виде шестиугольников, каждая ячейка выполнена в черном глянцевом цвете с лицевой стороны и в матовом черном цвете с внутренней стороны. Окантовка решетки радиатора выполнена в Noble Chrome в базовой версии F-TYPE или в черном глянцевом цвете в версиях с пакетами Black Pack или Black Design Pack.

Новые бамперы с отличительной надписью придают больше выразительности силуэту, подчеркивая общий дизайн автомобиля и создавая визуальные различия между всеми его модификациями – от базового F-TYPE до F-TYPE R-Dynamic и F-TYPE R.

Версии R-Dynamic получили аэродинамические элементы в виде буквы J, которые не только являются отсылкой к богатому гоночному прошлому Jaguar, но и помогают более эффективно направлять потоки воздуха в передней части автомобиля. Версии R получили черную глянцевую окантовку вентиляционных отверстий, а оптимизированные аэродинамические накладки дополнительно снижают сопротивление воздуха. Вентиляционные отверстия на всех моделях получили рисунок в виде сетки, соответствующий рисунку ячеек решетки радиатора.

Линия тонких светодиодных фар элегантно дополняет новую форму капота. Его плавные и органичные поверхности, визуально напоминающие жидкий металл, были вдохновлены обтекаемыми формами классических моделей из богатой 84-летней истории Jaguar, таких как C-type и D-type. Воздухозаборники смещены ближе к передней части автомобиля для большей эффективности, а отверстия на крыльях украшены фирменной эмблемой ягуара, застывшего в прыжке.

Адам Хэттон (Adam Hatton), главный дизайнер экстерьера Jaguar: «Перед нами стояла цель создать современный, стремительный и эффектный автомобиль. Сверхтонкие пиксельные светодиодные фары и увеличенная решетка радиатора придают ему уверенность, выделяя в дорожном потоке. Кроме того, мы переосмыслили форму капота F-TYPE, чтобы подчеркнуть его длину и чистоту форм. Плавные поверхности отсылают к легендарным автомобилям Jaguar из прошлого, а новые вентиляционные отверстия прекрасно вписываются в алюминиевый бампер. Усовершенствованный дизайн колесных дисков и обновленные боковые воздухозаборники, украшенные фирменным логотипом Jaguar, делают облик F-TYPE современным. Задняя часть автомобиля получила новые тонкие элегантные фонари с передовой светодиодной оптикой и графику с рисунком в виде монограммы. Каждый элемент нового F-TYPE – это отдельное произведение искусства, выполненное с повышенным вниманием к деталям».

Задние колесные арки также подчеркивают эффектные и стремительные формы F-TYPE, а новые тонкие задние ходовые огни сочетают фирменную светодиодную оптику, примененную на полностью электрическом SUV Jaguar I-PACE, с искусным рисунком и тонкой полоской, расположенной под ним. Внешние линзы стали гладкими и гармонично интегрированы в рисунок задней части автомобиля.

Ниша номерного знака и обновленный бампер в задней части автомобиля визуально увеличивают его ширину и придают стремительный облик. Впервые в модельном ряду Jaguar бейджи на задней части получили современную темную глянцевую отделку, доступную в опциональных пакетах Black Pack или Black Design Pack.

Выхлопные патрубки, различные для каждого варианта двигателя, красноречиво демонстрируют динамический характер F-TYPE. Выхлопная система версии с 300-сильным четырехцилиндровым двигателем получила одну центральную выхлопную трубу, в то время как версия с 380-сильным двигателем V6 отличается двумя патрубками выхлопной системы. Версия с двигателем V8 мощностью 575 л.с. получила четыре патрубка с гравировкой “R”.

Любая версия может быть персонализирована благодаря 16 вариантам премиальной цветовой палитры от подразделения SVO: Ligurian Black, Ethereal Silver, Ionian Silver, Sunset Gold, Petrolix Blue, Velocity Blue, Tourmaline Brown, Desire, Sanguinello Orange, Atacama Orange, Sorrento Yellow, Constellation, Icy White, Flux Grey, Malachite Green и Amethyst. Все они доступны в глянцевом и матовом вариантах исполнения и гарантируют исключительную гладкость поверхности и глубину цвета.

Салон нового F-TYPE, так же как и экстерьер, эволюционировал в чистое выражение элегантности. Сочетание традиционно высокого качества и великолепных деталей интерьера усиливает ощущение роскоши и спортивного характера автомобиля.

Выполненный в конфигурации «1+1» салон предлагает роскошные материалы отделки, такие как кожа Windsor в цвете Sienna Tan, отделка тканью Suedecloth и Alcantara и матовая отделка в гамме Noble Chrome. Среди деталей интерьера представлены вышивки в виде монограммы на сиденьях и отделке дверей, фирменные логотипы Jaguar на подголовниках и маркировка Jaguar Est.1935 на отделке центральной консоли, кнопке открытия перчаточного ящика и на ремнях безопасности. Эти элементы органично сочетаются с новой 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов и мультимедийной системой Touch Pro.

12,3-дюймовая настраиваемая виртуальная приборная панель высокого разрешения предлагает выбор из нескольких вариантов конфигурации дисплея, включая режим полноразмерной навигации. Режим по умолчанию отображает большой тахометр, как и полагается истинному спорткару. Вместе с индикатором переключения передач это делает F-TYPE максимально ориентированным на водителя и отражает динамический потенциал автомобиля.

Наряду с подсветкой переключателя передач, виртуальная приборная панель подчеркивает характер и динамический потенциал F-TYPE. Это ощущение усиливается благодаря пульсирующей красной кнопке запуска двигателя и раскрывающимся центральным вентиляционным отверстиям. Отзывчивый и интуитивный 10-дюймовый экран мультимедийной системы Touch Pro с тремя тактильными поворотными переключателями предлагает идеальный баланс аналогового и цифрового управления.

Алистер Уилан (Alister Whelan), главный дизайнер интерьера Jaguar: «Салон любого Jaguar должен всегда выглядеть и ощущаться особенно, именно поэтому мы сосредоточили все наше внимание на оформлении деталей и увеличили выбор богатых материалов отделки. Виртуальная приборная панель высокой четкости и новые цветовые гаммы, включая вариант Mars с прострочкой Flame Red, усиливают ориентированность на водителя, как и алюминиевые подрулевые лепестки и отделка консоли Engine Spin в версии First Edition. Нам также удалось сделать отсылку к богатому наследию бренда с помощью тиснения Jaguar на ремнях безопасности и перчаточном ящике – эти элементы составляют основу ДНК бренда».

Легкие кресла с опциональными функциями обогрева и охлаждения получили эргономичную форму и предлагают исключительный комфорт. Сиденья доступны в двух вариантах: Sport и Performance. Версии F-TYPE и F-TYPE R-Dynamic уже в базовой комплектации оснащаются сиденьями Sport. Кресла Performance обеспечивают надежную поддержку на уровне плеч и доступны в базовых комплектациях версий R и First Edition.

Богатые материалы отделки, такие как кожа Windsor, привносят в салон элемент роскоши и дополняются такими деталями, как вышивки в виде монограммы, повторяющиеся в отделке дверей, и логотипы Jaguar на подголовниках. Ремни безопасности и кнопка открытия перчаточного ящика украшены маркировкой Jaguar Est. 1935, которая является отсылкой к тому году, когда слово Jaguar впервые было использовано основателем компании сэром Уильямом Лайонсом в качестве названия автомобиля.

Клиенты также могут выбрать эксклюзивную версию F-TYPE First Edition. Созданная на базе версии R-Dynamic, First Edition будет доступна для продажи в течение одного модельного года. Версия получила пакет Exterior Design Pack, включающий цвет экстерьера Dorchester Grey, пятиспицевые 20-дюймовые колесные диски в гамме Gloss Technical Grey с контрастной отделкой Diamond-Turned, а также палитру цветов кузова на выбор – Santorini Black, Eiger Grey или Fuji White.

Сиденья салона отделаны кожей Windsor цвета Ebony с прострочкой Light Oyster или цвета Mars с прострочкой Flame Red и могут регулироваться в 12 направлениях. Среди прочих элементов интерьера представлены приборная панель, отделанная материалом Alcantara с тиснением, алюминиевые подрулевые лепестки, отделка центральной консоли Engine Spin с тиснением First Edition и обшивка потолка материалом Ebony Suedecloth.

Джулиан Томсон (Julian Thomson), главный дизайнер Jaguar: «Мы поставили перед собой задачу создать самый красивый спорткар с той чистотой линий и пропорций, которая позволяет безошибочно узнать в автомобиле истинный Jaguar. Передовые технологии в сочетании с роскошными материалами отделки делают салон одновременно привлекательным и функциональным, доставляя невероятное удовольствие водителю и пассажирам еще до момента запуска двигателя и начала поездки. Jaguar занимается производством спорткаров более 70 лет, и богатое наследие бренда вдохновило команду на создание чего-то действительно экстраординарного».

Динамика

Идеальный баланс привлекательного дизайна и выдающейся динамики всегда делал F-TYPE уникальным автомобилем. И теперь спорткар Jaguar гарантирует водителю еще более яркие впечатления.

Новая линейка мощных отзывчивых двигателей Jaguar F-TYPE включает четырех-, шести- и восьмицилиндровые версии, предлагая самый широкий в сегменте выбор. Все они работают в паре с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления при помощи селектора передач SportShift или подрулевых лепестков.

Все двигатели – 300-сильный четырехцилиндровый с нагнетателем, V6 мощностью 380 л.с. с нагнетателем и V8 мощностью 575 л.с. оснащены системой активного выхлопа, которая может быть доступна как в качестве опции, так и в базовой комплектации. Клиенты, остановившие свой выбор на 575-сильном двигателе V8, могут испытать все преимущества новой функции Quiet Start, которая обеспечивает более мягкий и изысканный звук: обводные клапаны заднего глушителя с электроприводом остаются закрытыми до тех пор, пока не откроются автоматически под нагрузкой. При желании система тихого запуска Quiet Start может быть заблокирована, если водитель активирует режим Dynamic или нажмет кнопку управления выхлопом до запуска двигателя.

Потенциал полного привода максимально раскрывается в версии F-TYPE R, оснащенной V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента – на 25 л.с. и 20 Нм больше, чем у модели-предшественника. Двигатель обеспечивает выдающуюся динамику, сохраняя точную управляемость и удобство ежедневной эксплуатации.

Опыт, накопленный в ходе разработки ограниченной версии Jaguar XE SV Project 8, способного разгоняться до 320 км/ч, позволил экспертам компании тщательно откалибровать настройки трансмиссии Quickshift для версии F-TYPE R для достижения максимально ярких эмоций от управления.

Повышенная мощность F-TYPE R соответствует полностью модернизированному шасси с новыми, широкими 20-дюймовыми колесными дисками с десятью спицами в цвете Gloss Black с алмазной шлифовкой, а также новыми адаптивными амортизаторами, пружинами, стабилизаторами поперечной устойчивости, жесткими задними поворотными кулаками и шаровыми шарнирами, гарантирующими повышенную маневренность и отклик.

Система подключаемого полного привода в сочетании с технологией Intelligent Driveline Dynamics (IDD) обеспечивает выдающуюся динамику и незамедлительный отклик. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды при максимальной скорости, ограниченной электроникой в 300 км/ч.

Индивидуальная настройка системы Intelligent Driveline Dynamics и задний электронный активный дифференциал гарантируют оптимальное распределение крутящего момента. В сочетании с новой настройкой системы динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control это повышает сцепление и динамику в любых дорожных и погодных условиях, сохраняя преимущества заднего привода и баланс управляемости.

Алюминиевые независимые двухрычажные передняя и задняя подвески и тщательно откалиброванная система рулевого управления c электроусилителем (EPAS) обеспечивают мгновенный и интуитивный отклик на действия водителя.

Наряду с новыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости шасси получило бесступенчатые амортизаторы, являющиеся ключевым элементом работы системы Adaptive Dynamics. Клапаны внутри каждого амортизатора и алгоритмы управления были модернизированы, чтобы повысить комфорт в движении как на низких, так и на высоких скоростях.

Уникальная настройка распределения крутящего момента Torque Vectoring by Braking обеспечивает точный контроль над тормозным усилием на внутренних к повороту колесах, чтобы избежать недостаточной поворачиваемости руля даже при прохождении крутых поворотов на высоких скоростях.

Задние поворотные кулаки теперь выполнены из литого под давлением алюминия. Вместе с новыми увеличенными ступичными подшипниками и усовершенствованной верхней шаровой опорой они увеличивают жесткость развала и схождения колес на 37% и 41% соответственно. Все это обеспечивает увеличенную площадь контакта колеса с поверхностью, что в свою очередь гарантирует отзывчивую управляемость.

Базовая версия F-TYPE R оснащена увеличенными передними и задними тормозными дисками диаметром 380 мм и 376 мм соответственно. В качестве опции модель может быть укомплектована тормозной системой Carbon Ceramic Matrix (CCM), получившей тормозные диски диаметром 398 мм и 380 мм, а также шести- и четырехпоршневые ярко-желтые моноблочные суппорты. Система гарантирует эффективное торможение и исключительную износостойкость. Технология упреждающего повышения давления в тормозной системе обеспечивает точный отклик педали при торможении.

Специально разработанные шины Pirelli P Zero 265/35/ZR20 и 305/30/ZR20 стали на 10 мм шире и гарантируют повышенный уровень сцепления. Они доступны с новыми 10-спицевыми 20-дюймовыми колесными дисками цвета Gloss Black с контрастной отделкой Diamond-Turned и эксклюзивно представлены на версии F-TYPE R.

Модельная линейка F-TYPE: широчайший выбор в сегменте спортивных автомобилей

Самая популярная версия F-TYPE, оснащенная 3,0-литровым двигателем V6 с нагнетателем, выдает мощность в 380 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Водители могут насладиться уникальным звуком двух больших центральных патрубков выхлопной системы. Двигатель V6 также доступен с задним или полным приводом на выбор и с механическим дифференциалом повышенного трения.

2,0-литровый 300-сильный двигатель Ingenium гарантирует повышенную маневренность и экономичность и обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч всего за 5,7 секунды и максимальную скорость в 250 км/ч.

Максимальный крутящий момент в 400 Нм достигается всего при 1 500 оборотов в минуту, а такие технологии, как полностью регулируемое управление подъема впускного клапана, цельный выпускной коллектор и двойной турбокомпрессор с керамическими шариковыми подшипниками обеспечивают мгновенный отклик во всем диапазоне оборотов. Эта версия также стала самой эффективной в линейке F-TYPE: расход топлива составляет 8,1 л/100 км, а объем выбросов CO2 – 184 г/км (NEDC).

Линейка Jaguar F-TYPE производится на заводе в Касл Бромвич в Великобритании и включает в себя:

F-TYPE Coupé и Convertible:

300 л.с., 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель; трансмиссия Quickshift, задний привод

380 л.с., 3,0-литровый V6; трансмиссия Quickshift; задний/полный привод

450 л.с., 5,0-литровый V8; трансмиссия Quickshift; задний/полный привод

F-TYPE R-Dynamic Coupé и Convertible:

300 л.с., 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель; трансмиссия Quickshift; задний привод

380 л.с., 3,0-литровый V6; трансмиссия Quickshift; задний/полный привод

450 л.с., 5,0-литровый V8; трансмиссия Quickshift; задний/полный привод

F-TYPE First Edition Coupé и Convertible:

380 л.с., 3,0-литровый V6; трансмиссия Quickshift; задний/полный привод

450 л.с., 5,0-литровый V8; трансмиссия Quickshift; задний/полный привод

F-TYPE R Coupé и Convertible:

575 л.с., 5,0-литровый V8; трансмиссия Quickshift; полный привод

Jaguar F-TYPE 2021 модельного года

Технические характеристики

F-TYPE 300 л.с. купе F-TYPE 300 л.с. кабриолет ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ Рабочий объем двигателя (см3) 1997 Цилиндры четыре, рядное расположение Число клапанов на цилиндр 4; двойной верхний распределительный вал, электрогидравлическое регулирование подъема впускного клапана Диаметр / ход поршня (мм) 83,0/92,3 Коэффициент сжатия 9,5:1 Система впрыска топлива 200 бар, прямой впрыск Система наддува Двойной турбокомпрессор с керамическими шариковыми подшипниками Мощность (л.с.) 300 при 5 500 об/мин Крутящий момент (Нм) 400 при 1 500-4 500 об/мин Трансмиссия Quickshift 8-ступенчатая Передаточные числа (:1) 1 4,714 2 3,143 3 2,106 4 1,667 5 1,285 6 1,000 7 0,839 8 0,667 Задняя 3,295 Главная передача 3,55 ШАССИ Передняя подвеска Независимая двухрычажная Задняя подвеска Независимая двухрычажная Передний тормоз Однопоршневый плавающий суппорт; вентилируемые диски 355 мм Задний тормоз Однопоршневый плавающий суппорт; вентилируемые диски 325 мм Рулевой механизм Реечного типа с электроусилителем ГАБАРИТЫ Длина (мм) 4 470 4 470 Ширина / без зеркал (мм) 2 042/1 923 2 042/1 923 Высота (мм) 1 311 1 307 Колесная база (мм) 2 622 2 622 Колея передняя / задняя (мм) 1 596/1 647 1 596/1 647 Снаряженная масса (EU) (кг) 1 595 1 615 Снаряженная масса (DIN) (кг) 1 520 1 540 Объем багажника (л) 299/ 509 – с/без полки для багажа 233 Полезный объем топливного бака (л) 63 63 ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА 0-100 км/ч (с) 5,7 5,7 Максимальная скорость (км/ч) 250 250 Расход топлива (л/100км) (NEDC) 8,1 8,1 Выбросы CO2 (г/км) (NEDC) 184 184

Технические характеристики

F-TYPE 380 л.с. купе, задний привод F-TYPE 380 л.с. кабриолет, задний привод ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ Рабочий объем двигателя (см3) 2995 Цилиндры V6 с нагнетателем Число клапанов на цилиндр 4; двойной верхний распределительный вал Диаметр / ход поршня (мм) 84,5/89,0 Коэффициент сжатия 10,5:1 Система впрыска топлива 150 бар, прямой впрыск Мощность (л.с.) 380 при 6 250 об/мин Крутящий момент (Нм) 460 при 4 500-5 000 об/мин Трансмиссия Quickshift 8-ступенчатая Передаточные числа (:1) 1 4,714 2 3,143 3 2,106 4 1,667 5 1,285 6 1,000 7 0,839 8 0,667 Задняя 3,317 Главная передача 3,31 ШАССИ Передняя подвеска Независимая двухрычажная Задняя подвеска Независимая двухрычажная Передний тормоз Двухпоршневый плавающий суппорт; вентилируемые диски 380 мм Задний тормоз Однопоршневый плавающий суппорт; вентилируемые диски 325 мм Рулевой механизм Реечного типа с электроусилителем ГАБАРИТЫ Длина (мм) 4 470 4 470 Ширина / без зеркал (мм) 2 042/1 923 2 042/1 923 Высота (мм) 1 311 1 307 Колесная база (мм) 2 622 2 622 Колея передняя / задняя (мм) 1 584/1 628 1 584/1 628 Снаряженная масса (EU) (кг) 1 647 1 667 Снаряженная масса (DIN) (кг) 1 572 1 592 Объем багажника (л) 299/509 с/без полки для багажа 233 Полезный объем топливного бака (л) 70 70 ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА 0-100 км/ч (с) 4,9 4,9 Максимальная скорость (км/ч) 275 275 Расход топлива (л/100км) (NEDC) 8,6 8,6 Выбросы CO2 (г/км) (NEDC) 203 203

Технические характеристики

F-TYPE 380 л.с. купе, полный привод F-TYPE 380 л.с. кабриолет, полный привод ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ Рабочий объем двигателя (см3) 2995 Цилиндры V6 с нагнетателем Число клапанов на цилиндр 4; двойной верхний распределительный вал Диаметр / ход поршня (мм) 84,5/89,0 Коэффициент сжатия 10,5:1 Система впрыска топлива 150 бар, прямой впрыск Мощность (л.с.) 380 при 6 250 об/мин Крутящий момент (Нм) 460 при 4 500-5 000 об/мин Трансмиссия Quickshift 8-ступенчатая Передаточные числа (:1) 1 4,714 2 3,143 3 2,106 4 1,667 5 1,285 6 1,000 7 0,839 8 0,667 Задняя 3,317 Главная передача 3,31 ШАССИ Передняя подвеска Независимая двухрычажная Задняя подвеска Независимая двухрычажная Передний тормоз Двухпоршневый плавающий суппорт; вентилируемые диски 380 мм Задний тормоз Однопоршневый плавающий суппорт; вентилируемые диски 325 мм Рулевой механизм Реечного типа с электроусилителем ГАБАРИТЫ Длина (мм) 4 470 4 470 Ширина / без зеркал (мм) 2 042/1 923 2 042/1 923 Высота (мм) 1 311 1 307 Колесная база (мм) 2 622 2 622 Колея передняя / задняя (мм) 1 584/1 628 1 584/1 628 Снаряженная масса (EU) (кг) От 1 726 От 1 746 Снаряженная масса (DIN) (кг) От 1 651 От 1 671 Объем багажника (л) 299/509 с/без полки для багажа 233 Полезный объем топливного бака (л) 70 70 ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА 0-100 км/ч (с) 5,1 5,1 Максимальная скорость (км/ч) 275 275 Расход топлива (л/100км) (NEDC) 8,9 8,9 Выбросы CO2 (г/км) (NEDC) 211 211

Технические характеристики