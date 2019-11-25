Электробус Iveco E-Way проехал больше 500 км на одной зарядке

Электробус IVECO E-Way сумел проехать на одной зарядке 527 км, что вдвое превышает среднестатистический показатель для машин такого класса. Своеобразный рекорд был поставлен на тестовом полигоне Iveco Magirus в Ульме (Германия). Проведенные испытания сертифицированы компанией TÜV Südwest.
На покрытие 527 км электробусу понадобилось 12 часов и всего лишь одной зарядки 50-килловатных батарей, проведенной накануне ночью. Автобус был укомплектован летними шинами и показал среднюю скорость 46,6 км/ч. При этом системы кондиционирования и отопления были выключены. Во время заезда температура забортного воздуха колебалась от +10С до +15С. После окончания заезда в батареях еще осталось 4% заряда.
Многие скажут, что тепличные условия – это одно, а обычные дороги – совсем другое. Конечно, разница есть, но и на реальном маршруте, с пассажирами, курсируя по линии в Хафенлоре (Германия) электробус проехал на одном заряде 416 км.
Источник Автоцентр.
C 2014 года www.amsrus.ru
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