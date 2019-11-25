Электробус Iveco E-Way проехал больше 500 км на одной зарядке <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Новейший 12-метровый электробус IVECO E-Way показал рекордный запас хода, превысив 500-километровую отметку

Электробус IVECO E-Way сумел проехать на одной зарядке 527 км, что вдвое превышает среднестатистический показатель для машин такого класса. Своеобразный рекорд был поставлен на тестовом полигоне Iveco Magirus в Ульме (Германия). Проведенные испытания сертифицированы компанией TÜV Südwest.

На покрытие 527 км электробусу понадобилось 12 часов и всего лишь одной зарядки 50-килловатных батарей, проведенной накануне ночью. Автобус был укомплектован летними шинами и показал среднюю скорость 46,6 км/ч. При этом системы кондиционирования и отопления были выключены. Во время заезда температура забортного воздуха колебалась от +10С до +15С. После окончания заезда в батареях еще осталось 4% заряда.

Многие скажут, что тепличные условия – это одно, а обычные дороги – совсем другое. Конечно, разница есть, но и на реальном маршруте, с пассажирами, курсируя по линии в Хафенлоре (Германия) электробус проехал на одном заряде 416 км.

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Источник Автоцентр.