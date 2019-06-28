Какими были парковки в прошлом веке

Автоматизированные механизмы-карусели для парковок использовали уже сто лет назад

Мы с вами привыкли, что в многоэтажном паркинге, по большому счету, нет ничего необычного. Примитивная стоечно-балочная система, рампа, лестница. Даже автоматизированные механизмы-карусели не вызывают такого уж восторга.

Тем не менее, все это использовалось автомобилистами уже сто лет назад. Иногда и более. Выходит, что в момент бурного развития автомобильной промышленности, человечество довольно скоро столкнулось с проблемой нехватки свободного места.

Уже в начале тридцатых годов в прессе называли одной из главных причин воздержания потенциальных покупателей от приобретения личного автомобиля проблемы с парковками. При том, что уже на тот момент в многоэтажных гаражах не было ничего необычного.

В Париже, например, еще в 1905 году продемонстрировали работу частично автоматизированной многоэтажной парковки. На этаж автомобили поднимали с помощью большого подъемника. Но непосредственно на парковочное место машину в ручном режиме «толкали» рабочие.

Конечно, полноценного расцвета полностью автоматизированных паркингов еще стоило подождать. Поэтому высокой популярностью продолжали пользоваться привычные уже многоэтажные гаражи. Как этот Le Marbeuf в Париже, 1930 год.

Позже в моду вошли те самые паркинги-карусели, которые куда эффективнее расходовали дорогостоящее место в крупных городах. Удивительно, но отдельные компании, благодаря использованию таких механизмов, умудрялись выстраивать паркинги вместимостью более 1000 автомобилей. Из недостатков — долгое время ожидания своей машины. Ниже на фото — Чикаго, 1936-41 гг.

Так отобразили свой взгляд на парковку будущего в компании Nash Motors, 1933 год:

Многоэтажное строительство крупных паркингов затронуло и Европу. Италию:

…и Германию:

Можно было «грузить» автомобили друг на друга и таким образом, посредством установки на довольно примитивные стеллажи. Но подобный способ годился только для небольших и относительно легких машин.

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