На АЗС Лукойл действует акция на покупку бескаркасных щёток стеклоочистителя Автоприбор

На АЗС Лукойл действует акция на покупку бескаркасных щёток стеклоочистителя Автоприбор
22 марта 12:21 2023

  • С 15 марта по 14 апреля АЗС «ЛУКОЙЛ» дарит 100 баллов на карту лояльности при покупке двух щёток стеклоочистителя АВТОПРИБОР

  • В минимаркетах заправочных станций представлены 8 наиболее распространенных размеров бескаркасных щёток стеклоочистителя АВТОПРИБОР

С 15 марта по 14 апреля при покупке двух бескаркасных щеток стеклоочистителя АВТОПРИБОР на АЗС «ЛУКОЙЛ» клиентам будет начисляться 100 бонусных баллов на карту лояльности.

Щетки стеклоочистителя АВТОПРИБОР разработаны и произведены с учетом российских климатических особенностей и качества дорожного покрытия. Перед выпуском комплектующие проходят лабораторные испытания на работоспособность и износостойкость. Они качественно очищают стекло при температуре от -40 до +40 градусов, выдерживают высокую влажность, обильные снежные осадки и длительный контакт с растворами стеклоомывателя.

НПК АВТОПРИБОР удалось наладить на предприятии во Владимире первую и единственную в России линию по производству щёток стеклоочистителя полного цикла, и тем самым осуществить вклад в развитие импортозамещения в отечественной автомобильной промышленности. Комплектующие соответствуют всем необходимым требованиям безопасности и качества, что подтверждает сертификат соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза.

По всей сети АЗС «ЛУКОЙЛ» сегодня представлены щетки восьми наиболее распространенных размеров: 330 мм, 400 мм, 430 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм.Автоприбор на Лукойл

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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