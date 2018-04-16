В России зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей 9

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», около 5 млн автомобилей в России зарегистрированы на юридические лица.

Это соответствует доле в 9,7% от всего автопарка нашей страны, который на начало 2018 года чуть превысил 50 млн единиц. В зависимости от типа транспортных средств, доля юрлиц в парке заметно отличается. Так, наименьший этот показатель имеют легковые автомобили – 4%. Количественно это составляет почти 1,7 млн экземпляров.

В сегменте LCV на долю юрлиц, как сообщает Автостат, приходится порядка четверти (23,7%) парка или 958,5 тыс. машин. У грузовиков доля юрлиц превышает половину (53,2%) парка и практически достигает 2 млн единиц, что является наибольшим результатом в абсолютном значении. А вот у автобусов она выше всего (71,2%), но из-за малочисленности самого парка таковых насчитывается лишь 285,6 тыс. штук.