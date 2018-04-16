В России зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей
9

В России зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей
Апрель 16 13:05 2018

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», около 5 млн автомобилей в России зарегистрированы на юридические лица.

Это соответствует доле в 9,7% от всего автопарка нашей страны, который на начало 2018 года чуть превысил 50 млн единиц. В зависимости от типа транспортных средств, доля юрлиц в парке заметно отличается. Так, наименьший этот показатель имеют легковые автомобили – 4%. Количественно это составляет почти 1,7 млн экземпляров.

В сегменте LCV на долю юрлиц, как сообщает Автостат, приходится порядка четверти (23,7%) парка или 958,5 тыс. машин. У грузовиков доля юрлиц превышает половину (53,2%) парка и практически достигает 2 млн единиц, что является наибольшим результатом в абсолютном значении. А вот у автобусов она выше всего (71,2%), но из-за малочисленности самого парка таковых насчитывается лишь 285,6 тыс. штук.

На тему:
  Article "tagged" as:
Автостатюрлицо
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Самые невероятные автомобили Парижского автосалона 2014

Самые невероятные автомобили Парижского автосалона 2014 0

Ford Focus нового поколения показали на фото

Ford Focus нового поколения показали на фото 0

Новые цвета Lada Kalina Сross

Новые цвета Lada Kalina Сross 0

write a comment

1 Comment

  1. Pavel Andronov
    Апрель 16, 13:21 #1 Pavel Andronov

    Мне до сих пор казалось, что данные о регистрации транспортных средств находятся где-то в регистрационном отделе ГИБДД МВД РФ. А они оказывается в агенстве «Автостат»…

Only registered users can comment.