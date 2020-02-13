Hyundai остановила производство на пяти заводах из-за коронавируса

Комплекс в Ульсане включает пять заводов и является крупнейшим в мире по объему производства, поскольку может выпускать 1,4 млн автомобилей в год. По оценкам аналитиков, пятидневная остановка комплекса, а также других заводов Hyundai Motors в Южной Корее обойдется компании не менее чем в 500 млн долларов. Подробнее.
Между тем Toyota решила не возобновлять работу своих заводов в Китае еще девять дней.
«Изучив различные факторы, включая указания местных и региональных органов управления, мы решили продлить остановку производства на всех заводах Toyota в Китае до 16 февраля»,— сообщил AFP представитель компании Аарон Фоулз. Решение о возобновлении работы заводов, по его словам, будет приниматься с учетом развития ситуации с коронавирусом. «Что касается производства в других странах, мы сейчас изучаем, скажется ли как-то на нем эта ситуация»,— добавил представитель компании.
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Ну а чего, Крета считай полностью китайский автомобиль, в Китае он имеет коммерческий индекс IX25
Коронавирус наглядно показывает, кто из автопроизводителей занимается пришиванием своих ярлыков на китайский ширпотреб.
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