Hyundai остановила производство на пяти заводах из-за коронавируса

Компания Hyundai Motors приостановила работу своего производственного комплекса в Ульсане из-за нехватки ряда комплектующих, поставки которых из Китая нарушены вспышкой коронавируса. Об этом сообщает AFP

Комплекс в Ульсане включает пять заводов и является крупнейшим в мире по объему производства, поскольку может выпускать 1,4 млн автомобилей в год. По оценкам аналитиков, пятидневная остановка комплекса, а также других заводов Hyundai Motors в Южной Корее обойдется компании не менее чем в 500 млн долларов. Подробнее.

Между тем Toyota решила не возобновлять работу своих заводов в Китае еще девять дней.