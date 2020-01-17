Haval делится результатами работы за 2019 год

Первый завод за пределами Китая, запуск двух инновационных моделей, рекордные продажи и расширение дилерской сети — минувший год стал поистине знаковым для HAVAL в России

В 2019 HAVAL развернул масштабный проект по глобализации. По итогам года российский рынок оказался в авангарде реализации новой стратегии бренда: на фоне общего спада на рынке объем продаж HAVAL стремительно растет. Совершив головокружительный скачок от 357 реализованных автомобилей в январе до 2 270 — в декабре, HAVAL справедливо занял позицию лидера по продажам среди китайских автомобильных брендов в России. В общей сложности за год было продано 12 284 автомобиля, что составляет 282% в годовом исчислении — беспрецедентные показатели роста для российского автомобильного рынка.

Чтобы закрепиться на рынке, бренд должен гибко реагировать на колебания спроса и производить продукцию, адаптированную к местным условиям, с учетом локальных запросов потребителей. Так, в июне 2019 HAVAL запустил в эксплуатацию новый производственный комплекс в Тульской области — первый китайский завод полного цикла в России. В рамках события в Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина был подписан меморандум об инвестировании второго этапа проекта.

Первой моделью, которая сошла с конвейера нового завода, стал инновационный кроссовер HAVAL F7. Благодаря интеллектуальным технологиям, передовым системам безопасности и высоким ходовым качествам он быстро завоевал популярность среди потребителей на российском рынке. За 7 месяцев с момента запуска российские дилеры реализовали 3 219 кроссоверов HAVAL F7, что составляет 26.2% от общего объема продаж бренда.

За прошлый год бренд HAVAL значительно повысил стандарт послепродажного обслуживания и удвоил количество дилеров. На сегодняшний день дилерская сеть HAVAL насчитывает 82 центра и охватывает 65 городов.