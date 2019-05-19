Старый комбайн с разгонной динамикой Ford Mustang

Старый комбайн со скоростью 154 км/ч – это реальность

Как только не развлекаются бравые финские парни, которые просто без ума от мощных американских авто. Пару лет назад кому-то пришла в голову идея поставить на зерноуборочный комбайн Fahr M44 Super полувековой давности двигатель от Сadillac Eldorado 1976 года.

В итоге родной 4-цилиндровый движок Mercedes-Benz OM 636 мощностью аж 34 л.с был заменен на V-образную «восьмерку». Последнюю еще и оснастили двумя турбокомпрессорами, что позволило увеличить мощность до 500 л. с. С новым «сердцем» установили и иную коробку – 3-ступенчатую автоматическую.

Для того, чтобы старый комбайн с таким мощным мотором смог удержаться на дороге, ему заменили передние колеса на сверхширокие. И как результат – двухтонный комбайн смог пройти четверть мили всего за 14,1 с, развив при этом просто потрясающую как для сельхозтехники скорость – 154 км/ч.

Точно такие же результаты в свое время показал Ford Mustang Mach 1 выпуска 2003 года, оснащенный 4,6-литровым двигателем в 305 «лошадок».