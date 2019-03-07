Haval увеличил продажи в России в 3.5 раза

Haval увеличил продажи в России в 3.5 раза
Март 07 22:08 2019

Продажи HAVAL выросли в 3,5 раза по сравнению с февралем прошлого года

По итогам первых двух месяцев года российская линейка Haval демонстрирует положительную динамику продаж.Haval H8

В феврале 2019 в России было реализовано 537 автомобилей Haval. Наиболее востребованной моделью Haval остается среднеразмерный кроссовер H6 (реализовано 419 автомобилей). На втором месте вновь компактный H2 (продано 65 автомобилей), с небольшим отрывом — полноразмерный рамный внедорожник H9 (50 автомобилей).

Сегодня Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится долгожданной новинкой — кроссовером F7.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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