Exeed планирует создание художественного объекта на ярмарке современного искусства Cosmoscow

Exeed планирует создание художественного объекта на ярмарке современного искусства Cosmoscow

Exeed установит партнерство с Международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в центральном выставочном комплексе “Экспоцентр”.

Автомобиль Exeed RX, разработанный в концепции “Искусство технологий”, займет почетное место в бренд-зоне и станет полноправным участником выставки. Exeed, активно поддерживая искусство, станет официальным автомобильным партнером мероприятия, а новый кросс-купе RX – главным символом бренд-зоны на выставке.

Cosmoscow всегда демонстрирует искусство, которое расширяет стандартные рамки визуального восприятия и вдохновляет на открытие новых горизонтов. На этот раз Exeed представит захватывающее технологичное представление в сотрудничестве с одним из первых российских аудиовизуальных художников, Евгением Зором, и командой студии “Светоформа”. Они превратят бренд-зону Exeed в настоящее произведение искусства и представят уникальное трехминутное шоу, созданное на стыке технологий и изобразительного искусства, специально для Cosmoscow.

Главной звездой этого представления будет новый кросс-купе Exeed RX, который дебютировал на российском рынке летом. Этот автомобиль воплощает концепцию “Искусство технологий” и будет представлен на выставке в уникальном дизайне, разработанном искусственным интеллектом, чтобы подчеркнуть его форму и линии. Посетители смогут ближе познакомиться с ним и погрузиться в новую эру технологического прогресса в бренд-зоне Exeed на протяжении всего мероприятия.

Современное искусство набирает все большую популярность, чему свидетельствует рекордное количество заявок на участие в Cosmoscow в этом году. Это мероприятие традиционно собирает профессионалов и ценителей искусства и предлагает разнообразные программы, включая дискуссионные, перформативные, образовательные и детские мероприятия.