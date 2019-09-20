В Венеции и Триесте пройдет второй конкурс элегантности Lamborghini & Design

С 19 по 21 сентября в Венеции и Триесте пройдет второй конкурс элегантности Lamborghini & Design. Около тридцати классических суперспорткаров Lamborghini, включая культовые модели марки периода 1963-1991-х годов и более современные экземпляры, примут участие в событии

Конкурс организовывает подразделение Polo Storico, созданное с целью сохранения исторического наследия Lamborghini. В этом году мероприятие посвящено памяти известного итальянского архитектора Гаэ Ауленти (Gae Aulenti, 1927–2012), которая родилась недалеко от Триеста и получила всемирную известность, представляя итальянский дизайн и архитектуру в Европе, Америке и Азии.

Утром 20 сентября суперкары начнут свой путь в Венеции и, преодолев маршрут в 200 километров, прибудут в порт Портопиколло города Триест. Конкурс элегантности состоится в субботу в 8:30 утра и продолжится до полудня. Суперкары на фоне живописных загородных пейзажей оценит международное жюри, члены которого — поклонники прекрасного и истинные ценители моделей Lamborghini разных эпох. Для чествования Гаэ Ауленти, творческого гения и музы этого года, площадь вблизи Портопиколло превратится в музей под открытым небом. Здесь будут представлены различные объекты, связанные с произведениями знаменитого архитектора. Участвующие в конкурсе владельцы Lamborghini прибудут на Площадь Единства Италии (Piazza Unitá d’ltalia) к полудню, а затем, во второй половине дня, проедут по знаменитой горной дороге из Триеста до Опичины.

Первый конкурс Lamborghini & Design состоялся в Невшателе, Швейцария, в 2017 году. Тогда участники смогли увидеть работы Ле Корбюзье, одного из самых значимых представителей архитектурного и дизайнерского искусств XX века.

Подразделение Lamborghini Polo Storico было создано в 2015 году для сохранения исторического наследия компании из Сант-Агата-Болоньезе. Направлениями деятельности подразделения являются восстановление и сертификация всех суперкаров Lamborghini, произведенных до 2001 года. Также Polo Storico занимается восстановлением запасных частей для классических моделей Lamborghini. Только в 2018 году было выпущено более 200 новых кодовых номеров. Кроме того, в зону ответственности Polo Storico входит управление архивом, где хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки, позволяющие обеспечить их подлинность.