Сколько россиян могут отказаться от использования автомобиля?

В рамках подготовки отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили как респонденты оценивают свое финансовое положение, какой уровень финансовой нагрузки имеют и как это отразится на их планах по замене автомобиля

Онлайн-опрос проводился в январе 2019 года (совместно с Drom.ru), размер выборки составил 7000 автовладельцев. Для получения репрезентативной выборки данные были приведены в соответствие с активным парком РФ.

В ходе опроса участники поделились своими планами по покупке автомобиля в ближайшие два года. Респондентам предлагалось выбрать один вариант ответа из следующих: «Нет, не планирую», «Планирую, но нет финансовой возможности», «Планирую, но пока не ищу», «Планирую, уже подбираю варианты», «Купил недавно» и «Подумываю отказаться от автомобиля».

Согласно полученным результатам, около 6% российских автовладельцев отметили, что покупка автомобиля, а также его содержание стали настолько дорогим удовольствием, что они подумывают отказаться от его эксплуатации и пересесть на общественный транспорт. Большинство таких автовладельцев – это жители Поволжья (8,3%), Сибири (6%) и Урала (5,8%). Меньше всего респондентов, готовых отказаться от автомобиля в пользу других видов транспорта, оказалось среди жителей Дальнего Востока (3,8%).

В отчете «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» содержится более полная информация о планах российских автовладельцев по покупке (смене) автомобиля в ближайшие 2 года, уровне финансового положения (самооценка финансового положения семьи, кредитная нагрузка и наличие сбережений), об увеличении расходов по статьям затрат, в особенности расходов на содержание автомобиля. Также в отчете затронута тема планируемых сроков эксплуатации автомобиля и влияния экономической ситуации на эти планы.