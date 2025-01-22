Как избежать аварий в условиях зимней погоды?

Базовые рекомендации для водителей

Зимой риск аварий на дорогах существенно возрастает. Гололёд, снегопады, ухудшение видимости и перепады температур затрудняют управление автомобилем. Подготовка и правильная стратегия помогут свести вероятность инцидентов к минимуму.

Подготовка автомобиля к зиме

Перед началом зимнего сезона стоит провести техосмотр автомобиля. Особое внимание следует уделить состоянию шин, тормозной системы и аккумулятора. Установка зимних шин обязательна, особенно в регионах с частыми снегопадами. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой благодаря составу резины и рисунку протектора.

Для предотвращения замерзания жидкостей в системе охлаждения и омывателя нужно использовать антифриз и зимние версии жидкостей для омывателя. Регулярная проверка стеклоочистителей важна для поддержания хорошей видимости.

Снижение давления в шинах

При длительных поездках по рыхлому снегу эксперты рекомендуют снизить давление в шинах на 0,2–0,3 бара от рекомендованного. Это увеличивает площадь контакта колёс с дорогой, что улучшает сцепление. Однако после возвращения на асфальт давление нужно восстановить, чтобы избежать ускоренного износа шин и ухудшения управляемости.

Отказ от круиз-контроля

Использование круиз-контроля на зимней дороге может стать причиной заноса. На скользких поверхностях система управления автомобилем не всегда успевает правильно среагировать на потерю сцепления. При снегопаде или гололёде лучше контролировать скорость вручную, чтобы адаптироваться к изменению условий.

Использование специальных жидкостей для стёкол

В условиях резкого перепада температур важно применять жидкости для омывания стекла, рассчитанные на зимние морозы. Это предотвратит обмерзание лобового стекла и сохранит хорошую видимость.

Проверка световых приборов

Короткий световой день зимой требует исправного освещения. Регулярная чистка фар и их правильная настройка позволят водителю видеть дорогу и быть заметным для других участников движения.

Изменение техники торможения

На скользкой дороге нельзя использовать резкое торможение. Лучше заранее снижать скорость с помощью двигателя. На автомобиле с механической коробкой передач стоит переходить на пониженную передачу постепенно. Если автомобиль оснащён автоматической трансмиссией, важно плавно отпускать педаль газа, чтобы не провоцировать занос.

Если требуется экстренная остановка, тормозить нужно ступенчато. Это позволит колёсам сохранить сцепление с дорогой и избежать блокировки.

Как действовать при заносе

Занос автомобиля — частая ситуация на скользких дорогах. Резкие движения руля или торможение ухудшают ситуацию.

При недостаточной поворачиваемости (передние колёса теряют сцепление) необходимо убрать газ, повернуть руль в сторону заноса и дать автомобилю восстановить управление.

При избыточной поворачиваемости (занос задних колёс) нужно плавно повернуть руль в сторону заноса, сохраняя спокойствие и избегая резких движений педалями газа и тормоза.

Использование снежных обочин

На укатанных спусках с гололёдом традиционные методы торможения могут оказаться неэффективными. В таких случаях можно воспользоваться снегом на обочине. Уход в небольшой снежный сугроб создаст дополнительное сопротивление, что поможет замедлить автомобиль. Этот метод подходит для экстренных ситуаций, но требует повышенной осторожности.

Правильная парковка в мороз

В сильные морозы ручной тормоз может замёрзнуть из-за влаги в механизме. Лучше оставлять автомобиль на передаче («механика») или в положении «P» («автомат»). Если ручной тормоз всё же замёрз, можно аккуратно нагреть механизм, избегая сильного нагрева, чтобы не повредить элементы конструкции.

Уход за колёсными арками

Снег, скапливающийся в колёсных арках, замерзает и ограничивает ход подвески. Это влияет на управляемость и даже может блокировать поворот колёс. После каждой поездки зимой стоит очищать арки, особенно если автомобиль долго находился на стоянке.

Материал подготовлен с помощью Экосистемы Сбера для автолюбителей