МКАД и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года

Аналитики «АльфаСтрахование» провели анализ ДТП по ОСАГО и каско в 2022 г. и представили рейтинг самых аварийных улиц столицы.

Традиционно, его возглавила МКАД – этот показатель не меняется на протяжении нескольких лет. Также в лидерах оказался проспект Мира.

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году. С учетом разрешенной скорости передвижения на этой дороге, многочисленных развязок и желания автомобилистов пренебречь правилами для более быстрого достижения пункта назначения аварийность на МКАДе только растет. В прошлом году на нем произошло 2,32% ДТП, то есть их количество выросло почти в 2 раза.

Незначительно отстает и проспект Мира – 3,76% аварий. На этой улице много светофоров, поворотов. Движение идет как из непосредственного центра города, так и в область. Ближе к Рижской эстакаде и на съездах с Третьего кольца потоки машин пересекаются и растет количество потенциальных ДТП.

Существенно выросло и количество ДТП на Варшавском шоссе. В 2021 г. оно составляло 0,74%, по итогам 2022 г. – уже 1,63%. Поскольку эта трасса является одной из самых востребованных, этот показатель объясним: по Варшавскому шоссе передвигается большое количество грузовиков и легкового транспорта, в том числе на Юг России – на Черноморское побережье.

В первой пятерке также Ленинградское и Дмитровское шоссе. Здесь произошло 1,52% и 1,07% аварий соответственно. Тогда как в прошлом году эти показатели составляли 0,41% и 0,48%.

№ Название улицы % от общего количества ДТП в городе* 1 МКАД 4,24% 2 Проспект Мира 3,76% 3 Варшавское шоссе 1,63% 4 Ленинградское шоссе 1,52% 5 Дмитровское шоссе 1,07% 6 Каширское шоссе 1,02% 7 Энтузиастов 1,01% 8 Волгоградский 0,83% 9 Ленинский 0,69% 10 Щёлковское шоссе 0,59%

Также на МКАДе и проспекте Мира произошло самое большое количество аварий, в результате которых автомобили не подлежали восстановлению. Стоит отметить, что этот показатель снизился в сравнении с 2021 г. Если год назад на МКАДе произошло 4,6% подобных ДТП, то по итогам 2022 г. – 2,99%. На проспекте Мира по итогам 2022 г. было 2,89% аварий, по итогам которых констатирована полная гибель автомобиля.