Какие новшества ждут россиян с новым начальником ГИБДД? 21

Недавно вступивший в должность начальника Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, как будет строиться работа ведомства в ближайшее время.

Ежегодно на российских дорогах погибает около 20 тысяч человек. На 100 тысяч населения приходится 13,8 погибших, и это очень много. Принятая в начале года «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы» предполагает, что через шесть лет показатель сократится до четырех человек, а еще через шесть – до нуля. Сейчас это кажется утопией, и возможные причины провала мы уже рассматривали.

В Стратегии содержатся лишь общие формулировки, и нет ответственных за достижение требуемых результатов. Понятно, что основной вклад должна внести именно ГИБДД в качестве главного ведомства, ответственного за безопасность на дорогах. На превращение расплывчатых формулировок документа в четкий план действий специалистам Госавтоинспекции, Минздрава, Минтранса и других профильных ведомств дали шесть месяцев. И новый глава ГИБДД России Михаил Черников, сделал очень правильный первый шаг. Прежде чем приступить к работе, он созвал круглый стол и выслушал самих водителей, попутно озвучив некоторые собственные идеи.

В отмене «палочной» системы официальные лица убеждают давным-давно, однако практика свидетельствует об обратном. Черников уверен, что такой подход никак не отражается на безопасности дорожного движения. Более того: четыре руководителя подразделений уже сняты с должности как раз из-за подобной организации работы. Ну а чтобы инспекторы более четко понимали, как им работать, представители ведомства намерены внедрить так называемый «ежедневный регламент». По сути, он станет точным распорядком дня рядового гаишника. Например, утром они станут обеспечивать безопасность у школ и детских садов, контролировать выход автобусов на маршруты, днем будут проверять расстановку дорожных знаков и состояние дорожной сети и так далее. Выявлять нарушителей и составлять протоколы им, разумеется, никто не запретит, однако количество выявленных нарушителей уже не будет оцениваться как показатель эффективности работы.

Глава ГИБДД уверен, что начинать изменения нужно с тех, кто еще не сел за руль. В прошлом году зафиксировано 40 аварий со школьными автобусами. Кроме того, в авариях 731 ребенок погиб, причем в 60% случаев это происходило, когда его везли взрослые. Чаще всего подобное происходит, так как родители покупают дешевое кресло «для галочки», и защитить детей такие не в состоянии. В ведомстве предлагают разрешить покупку качественного сертифицированного удерживающего устройства за счет материнского капитала.

Одновременно в ГИБДД хотят стимулировать школьников к добровольному изучению Правил дорожного движения. Перекраивать существующую школьную программу слишком сложно, так что в Госавтоинспекции планируют внедрить уроки в нынешнюю сетку предметов или организовать дополнительные занятия. При этом самым усердным ученикам к окончанию школы и достижению 16-летнего возраста обещают автоматически выдавать водительское удостоверение категории М.

Продолжат реформировать и систему обучения в автошколах, ведь до сих пор начинающие водители представляют собой одну большую группу риска. Только в 2016 году по их вине произошла каждая тринадцатая авария. В этих ДТП, как пишет carclub, погибли 1154 человека, еще порядка 17 тысяч получили травмы. Одним из предложений стало расширение полномочий самих учебных заведений. Так, инструкторы автошкол вполне могут принимать теоретический экзамен и площадку, а государственному инспектору останется лишь проверить практические знания кандидатов в водители в городе, но по некой «расширенной программе». Вероятно, набор упражнений и подход к оценке хотят в очередной раз изменить.

Немаловажным фактором обеспечения безопасности является состояние дороги. Черников просит вернуть ГИБДД полномочия на согласование обустройства дорог, так как сегодня на дороге можно встретить массу ошибок: неправильно нанесенная разметка и установленные знаки, обозначении мест ремонта. Все это опасно для водителей, а на выявление, согласование и исправление этих «косяков» уходит масса времени.

Автоинспекция активно продвигает разделительные барьеры нового образца, устанавливаемые между встречными потоками транспорта. По словам сотрудников ведомства, легкосборная конструкция из металлопласта недорога в производстве, проста в обслуживании и при этом сможет предотвратить выезд транспорта на встречную полосу. А существующие тросовые отбойники банально опасны для мотоциклистов, для которых даже легкое касание может привести к серьезным последствиям. Сейчас проводятся необходимые испытания, вносятся изменения в ГОСТы, получаются сертификаты. Новые барьеры могут появиться на дорогах во второй половине этого года.

Еще одной проблемой, на которую обратил внимание руководитель дорожной полиции, стал техосмотр. Черников признает, что в этой области остается немало проблем, однако возвращения полномочий в свое ведомство не хочет. Вместе с тем, ГИБДД выступает за особенно жесткий технический контроль в сфере пассажирских и коммерческих перевозок. Так что число контрольно-профилактических подразделений будет увеличено, а инспектор, выпустивший на дороги заведомо неисправное транспортное средство, рискует получить суровое наказание – вплоть до тюремного срока.

Отдельной проблемой признали и получение медицинской помощи на дорогах. Если в крупных городах с этим проблем нет, то в российской глубинке далеко не всегда есть даже мобильная сеть. В таких условиях бесполезны и самые навороченные смартфоны, и система ЭРА-ГЛОНАСС. Исправить ситуацию позволит тесное сотрудничество гаишников с сотовыми операторами и, в перспективе, полное покрытие сигналом хотя бы на федеральных трассах. Как именно это будет достигнуто, пока неясно. Не исключено, что власти найдут способ простимулировать операторов. Ну, или же просто обяжут это сделать.

Также в Госавтоинспекции уверены, что больше самое большое влияние на безопасность на дорогах окажут современные технологии. Михаил Черников уверен, что с помощью беспилотников добиться уровня нулевой смертности на дорогах будет не так сложно, поэтому в ведомстве всеми силами поддерживают развитие машин с автопилотом.