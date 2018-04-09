В Грузии покончили с эпохой «чёрных джипов»
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В Грузии покончили с эпохой «чёрных джипов»
Апрель 09 12:08 2018

В Грузии для местных госслужащих запретили закупать автомобили черного цвета.

Также чиновникам нельзя ездить на таких машинах. Такие меры содержатся в постановлении правительства страны, сообщает РИА «Новости».

«Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей», — заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Ранее, как сообщает Autonews, премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о необходимости покончить с эпохой «черных джипов». По его словам, это явление «всех раздражает». Вместо этого, премьер призвал всех госслужащих в ближайшем будущем переходить на экологически чистый транспорт.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Илья Анфимов
    Апрель 09, 12:23 #1 Илья Анфимов

    А в Туркменистане — запретили чёрные машынки для всех. Почувствуйте разницу.
    Прямо заботу чиновников о народе, а не только о себе.

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