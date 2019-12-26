HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России

Бренд HAVAL – лидер среди китайских автомобильных брендов, закрывает уходящий год очередным достижением в совершенствовании качества и доступности клиентских сервисов. Дилерская сеть бренда пополнилась новыми официальными центрами в 6 городах России.
На данный момент дилерская сеть HAVAL насчитывает 82 официальных центра, в которых можно получить весь спектр необходимых услуг по продажам и постпродажному обслуживанию и приобрести любую интересующую модель автомобилей HAVAL. Клиенты могут воспользоваться специальными предложениями и бонусными программами бренда, а победители конкурса по программе лояльности HAVAL выгодно приобрести новый автомобиль HAVAL F7.
C 2014 года www.amsrus.ru
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