HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России

HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России
26 декабря 14:11 2019

HAVAL объявляет об открытии новых официальных дилерских центров в Петрозаводске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Подольске

Бренд HAVAL – лидер среди китайских автомобильных брендов, закрывает уходящий год очередным достижением в совершенствовании качества и доступности клиентских сервисов. Дилерская сеть бренда пополнилась новыми официальными центрами в 6 городах России.

Адреса новых дилерских центров:

ПетрозаводскКМ-ГруппПетрозаводск, Лесной проспект, д.55
КраснодарЮг-АвтоКраснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Дзержинского, дом № 102
Санкт-ПетербургСатурнСанкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.27, корп.2
ЕкатеринбургЛАКИ МОТОРСЕкатеринбург, ул. Умельцев, д 2
МоскваMajorМосква, пос. Московский, д. Говорово, 47 км МКАД
ПодольскАВТОРУСЬМосковская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.1И

На данный момент дилерская сеть HAVAL насчитывает 82 официальных центра, в которых можно получить весь спектр необходимых услуг по продажам и постпродажному обслуживанию и приобрести любую интересующую модель автомобилей HAVAL. Клиенты могут воспользоваться специальными предложениями и бонусными программами бренда, а победители конкурса по программе лояльности HAVAL выгодно приобрести новый автомобиль HAVAL F7.

HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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