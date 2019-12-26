HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России

HAVAL объявляет об открытии новых официальных дилерских центров в Петрозаводске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Подольске

Бренд HAVAL – лидер среди китайских автомобильных брендов, закрывает уходящий год очередным достижением в совершенствовании качества и доступности клиентских сервисов. Дилерская сеть бренда пополнилась новыми официальными центрами в 6 городах России.

Адреса новых дилерских центров:

Петрозаводск КМ-Групп Петрозаводск, Лесной проспект, д.55 Краснодар Юг-Авто Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Дзержинского, дом № 102 Санкт-Петербург Сатурн Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.27, корп.2 Екатеринбург ЛАКИ МОТОРС Екатеринбург, ул. Умельцев, д 2 Москва Major Москва, пос. Московский, д. Говорово, 47 км МКАД Подольск АВТОРУСЬ Московская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.1И

На данный момент дилерская сеть HAVAL насчитывает 82 официальных центра, в которых можно получить весь спектр необходимых услуг по продажам и постпродажному обслуживанию и приобрести любую интересующую модель автомобилей HAVAL. Клиенты могут воспользоваться специальными предложениями и бонусными программами бренда, а победители конкурса по программе лояльности HAVAL выгодно приобрести новый автомобиль HAVAL F7.