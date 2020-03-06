Aston Martin представил спорткар без лобового стекла и крыши Фото: Aston Martin

Спорткар оснащается 5,2-литровым бензиновым двигателем твин-турбо V12. Мощность агрегата составляет в 700 л. с. и 753 Н·м крутящего момента

Компания Aston Martin представила спидстер под названием V12 Speedster. Автомобиль уже доступен для заказа по цене от 765 000 фунтов стерлингов. Как сообщает пресс-служба бренда, для покупки доступно всего 88 экземпляров новинки. Первые поставки запланированы на начало следующего года. Все автомобили V12 Speedster собираются вручную.

Разработку машины вело подразделение Q by Aston Martin. Там рассказали, что при создании дизайна модели они черпали вдохновение в гоночной истории бренда и в авиационных разработках. Кузов машины выполнен почти полностью из углеволокна, У новинки отсутствуют лобовое стекло и крыша. Автомобиль получил большую решетку радиатора, 21-дюймовые колесные диски, а также карбоновые керамические тормоза 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Салон автомобиля получил отделку кожей ручной обработки, хромом, алюминием и резиной, напечатанной на 3D-принтере. Вместо перчаточного ящика перед пассажиром находится съемная кожаная сумка, а дополнительное место для хранения багажа расположено под задним бампером.

Спорткар оснащается 5,2-литровым бензиновым двигателем твин-турбо V12. Мощность агрегата составляет в 700 л. с. и 753 Н·м крутящего момента. Мотор работает совместно с 8-ступенчатой коробкой передач ZF. До сотни спидстер разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость автомобиля — 300 км в час.

Ранее компания Aston Martin представила спорткар Vantage Roadster нового поколения с мягким верхом, убирающимся за 7 секунд. Как отметили в компании, это является абсолютным рекордом среди серийных машин с мягкой крышей.

По данным Autonews.