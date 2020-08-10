Команда Nissan e.dams завоевала подиум на первом двойном этапе в Берлине

\u0417\u0430 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442\u0435 \u0413\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b Nissan e.dams \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 (Sebastien Buemi) \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u043b \u043f\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0432 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0435 ABB FIA Formula E, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0432\u043e\u0437\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 Covid-19. \u041d\u0430\u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0435\u043d\u0434 (Oliver Rowland) \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0435\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435. \u0412\u0447\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430 \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c, \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0443\u0438\u043a-\u044d\u043d\u0434 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043a\u043e\u043f\u0438\u043b\u043a\u0443 31 \u043e\u0447\u043a\u043e. \u041d\u0430 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u043e\u0439 \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e, \u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0439 \u2013 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435, \u0442\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0432 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u0440\u0438\u044e \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u043c \u0432 \u043d\u0435\u043c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0430\u0445. \u0412 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 \u043f\u043e \u0445\u043e\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u043d\u043e \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b \u0432\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e, \u0430 \u0432\u043e\u0442 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0435\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 \u043e\u0442\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0430\u0442\u0430\u043a \u0441\u043e\u043f\u0435\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Nissan \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0424\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0435 \u0415, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441 \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0432\u043e\u0441\u0445\u0438\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0445 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439. \u0412 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0432 \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0438\u0448\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u044b\u043c, \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u0432 \u0441 \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430. \u0420\u043e\u0443\u043b\u0435\u043d\u0434 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u043b \u0433\u043e\u043d\u043a\u0443 \u0434\u0432\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u043c, \u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044b\u043c. \u0417\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0432 31 \u043e\u0447\u043a\u043e \u0437\u0430 \u0434\u0432\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0430, \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Nissan e.dams \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442\u0430. \u0423\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0434\u043d\u044f, \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u043e \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0417\u0430 \u00ab\u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0435\u0440\u044f\u043c\u0438\u00bb \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0444 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0442\u0440\u0438 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0443\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439 (\u0441 5 \u043f\u043e 13 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430). \u041e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0442 \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430. \u041a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u043f\u0430\u0440\u0430 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b. \u00ab\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0443\u043c \u0438 \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u043a\u0430 \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432 \u043e\u0442 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0442\u0430\u043a \u0443\u0441\u0435\u0440\u0434\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e \u0445\u043e\u0434\u0443 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u00ab\u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0440\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0438\u0437 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434, \u2013 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0422\u043e\u043c\u043c\u0430\u0441\u043e \u0412\u043e\u043b\u043f\u0435 (Tommaso Volpe), \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 Nissan \u043f\u043e \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u043c \u0432\u0438\u0434\u0430\u043c \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430. \u2013 Nissan e.dams \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0435, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432 \u0440\u043e\u0437\u044b\u0433\u0440\u044b\u0448\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432\u00bb. \u041d\u0430 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f Nissan. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0438 \u0432 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b Nissan e.dams, \u0438 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0442\u0430\u0445 \u0435\u0451 \u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0415\u0433\u043e \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c 15 \u0438\u044e\u043b\u044f \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435-\u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435 Nissan Ariya. \u00ab\u041c\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u0430 \u043e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u044b \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0435, \u2013 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u041e\u043b\u0438\u0432\u044c\u0435 \u0414\u0440\u0438\u043e (Olivier Driot), \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b Nissan e.dams. \u2013 \u041c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u043c \u043d\u0430\u0448\u0443 \u0441\u0435\u0440\u0438\u044e \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b\u043e\u0432, \u043d\u0430\u0448\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u0441\u0435\u0431\u044f \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0432 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435. \u041c\u044b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0430\u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0435 \u043e\u0447\u043a\u043e \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430\u00bb. \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438: \u00ab\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441. \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043c\u044b \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442\u0435. \u042f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u0448\u0430\u043d\u0441\u044b \u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u0433\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043c\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0442\u044c \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u043e\u0447\u043a\u0438. \u0422\u044f\u0436\u0435\u043b\u0430\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430, \u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044f \u0440\u0430\u0434, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0441\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0440\u043e\u0444\u0435\u0439. \u042f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u043d\u0430\u0441\u043b\u0430\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u0438\u043c \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u043d\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432 \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u043b\u0443 \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u044c\u043c\u043e\u043c \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438\u00bb. \u041e\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0435\u043d\u0434: \u00ab\u0414\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b. \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435, \u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u043c. \u041c\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0447\u0435\u0440\u0430\u0448\u043d\u0435\u0439 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435, \u0438 \u043c\u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0436\u0430\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b \u0432 \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0431\u043b\u0438\u0436\u0435 \u043a \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d\u0443. \u042f \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0435 \u2013 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u042f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u043b\u0438\u0432 \u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438. \u041d\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0443 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c, \u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432. \u042f \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d, \u0447\u0442\u043e, \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u043e\u0432, \u043c\u044b \u0434\u043e\u0431\u044c\u0435\u043c\u0441\u044f \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u043e\u0433\u043e\u00bb. \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0422\u0440\u0430\u0441\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0444 \u2013 \u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438: \u0422\u0440\u0430\u0441\u0441\u0430 6 \u0438 7 \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f 1 \u0422\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (\u043f\u043e \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0435) \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430: 2355 \u043c \u041a\u043e\u043b-\u0432\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432: 10 \u0422\u0440\u0430\u0441\u0441\u0430 8 \u0438 9 \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f 2 \u0422\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0438) \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430: 2355 \u043c \u041a\u043e\u043b-\u0432\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432: 10 \u0422\u0440\u0430\u0441\u0441\u0430 10 \u0438 11 \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f 3 \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f (\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0438) \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430: 2505 \u043c \u041a\u043e\u043b-\u0432\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432: 16 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 \u21168 \u0421\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430, 8 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 8:35 \u2013 9:20: \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 11:30 \u2013 12:00: \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 \u21169 \u0412\u043e\u0441\u043a\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d\u044c\u0435, 9 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 9:45 \u2013 10:30: \u0422\u0440\u0435\u0442\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 \u211610 \u0421\u0440\u0435\u0434\u0430, 12 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 8:35 \u2013 9:20: \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 11:30 \u2013 12:00: \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 \u211611 \u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0433, 13 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 11:30 \u2013 12:15: \u0422\u0440\u0435\u0442\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0435\u0437\u0434 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433)