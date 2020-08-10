Команда Nissan e.dams завоевала подиум на первом двойном этапе в Берлине

Команда Nissan e.dams завоевала подиум на первом двойном этапе в Берлине
10 августа 16:11 2020

За четыре этапа до конца чемпионата команда вышла на третье место в командном зачете

Гонщик команды Nissan e.dams Себастьян Буэми (Sebastien Buemi) завоевал призовое место в седьмой гонке в чемпионате ABB FIA Formula E, который был возобновлен после приостановки из-за Covid-19. Напарник Себастьяна по команде Оливер Роуленд (Oliver Rowland) занял седьмое место в сегодняшней гонке. Вчера в шестой гонке сезона Буэми также занял седьмое место. Таким образом, за этот уик-энд команда набрала в свою копилку 31 очко.

На квалификации перед шестой гонкой Буэми занял четвертое место, а перед седьмой – второе, тем самым продолжив непрерывную серию Суперпоулов команды, которая отметилась присутствием в нем своих гонщиков на всех этапах. В гонке Буэми по ходу почти всего заезда достаточно спокойно удерживал вторую позицию, а вот Роуленду на седьмом месте пришлось весь заезд отбиваться от атак соперников.

Компания Nissan принимает участие в Формуле Е, чтобы разделить с фанатами автогонок восхищение от мощных электромобилей, а также продемонстрировать мощностные и динамические показатели своих электромобильных технологий.

В первый день в шестой гонке Буэми финишировал седьмым, стартовав с четвертого места. Роуленд начинал гонку двадцать третьим, а закончил четырнадцатым.

Заработав 31 очко за две гонки этапа, команда Nissan e.dams переместилась на третью строчку командного зачета. Учитывая, что до конца чемпионата в Берлине осталось четыре дня, за такой результат стоило бороться.

За «закрытыми дверями» бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф проходят сразу три этапа серии, которые должны уложиться в девять дней (с 5 по 13 августа). Они завершат шестой сезон чемпионата. Каждая пара гонок будет проводиться на новой конфигурации трассы.

«Сегодняшний подиум и солидная прибавка очков от двух гонок являются отличной наградой для всей команды, которая так усердно работает по ходу этого «гоночного марафона» из шести заездов подряд, – сказал Томмасо Волпе (Tommaso Volpe), глобальный директор Nissan по моторным видам спорта. – Nissan e.dams сейчас занимает третье место в турнирной таблице, при этом в розыгрыше еще остается много очков».

На этапе в Берлине используется новый логотип Nissan. Теперь он представлен и в гараже команды Nissan e.dams, и на бортах её гоночных автомобилей, и на комбинезонах гонщиков. Его мировая презентация состоялась 15 июля на электромобиле-кроссовере Nissan Ariya.

«Мы получили много позитива от первой пары гонок в Берлине, – сказал Оливье Дрио (Olivier Driot), руководитель команды Nissan e.dams. – Мы продолжаем нашу серию Суперпоулов, наши автомобили прекрасно себя чувствуют как в квалификации, так и в гонке. Мы готовы снова атаковать в следующей паре гонок на новой конфигурации трассы и будем бороться за каждое очко чемпионата».

Себастьян Буэми:

«Очень хороший день для нас. Второе место в квалификации и в гонке означает, что команда получит много очков. Сейчас мы занимаем третье место в командном зачете. Я позитивно смотрю на наши шансы в оставшихся гонках в Берлине и надеюсь, что мы сможем продолжить бороться за очки. Тяжелая работа, которую проделала команда, окупается, поэтому я рад, что у нас теперь есть этот трофей. Я буду наслаждаться завтрашним выходным днем, чтобы в субботу в полную силу начать работать на восьмом этапе серии».

Оливер Роуленд:

«Действительно хороший день для команды. Себастьян на втором месте, я на седьмом. Мы сделали некоторые серьезные улучшения на вчерашней тренировке, и мне было немного жаль, что я не попал в Суперпоул, чтобы стартовать в гонке поближе к Себастьяну. Я думаю, что у нас есть все необходимое – скорость и стабильность. Я действительно счастлив и очень позитивно смотрю на предстоящие четыре гонки. Нам просто нужно продолжать делать ту работу, которую мы делаем, и заработать как можно больше очков. Я уверен, что, в конце концов, мы добьемся желаемого».

 

Информация о трассе

Трасса на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф – три конфигурации:

Трасса 6 и 7 – конфигурация 1

Традиционная конфигурация, обратное направление движения (по часовой стрелке)

Длина круга: 2355 м

Кол-во поворотов: 10

Трасса 8 и 9 – конфигурация 2

Традиционная конфигурация и направление движения (против часовой стрелки)

Длина круга: 2355 м

Кол-во поворотов: 10

Трасса 10 и 11 – конфигурация 3

Новая конфигурация (против часовой стрелки)

Длина круга: 2505 м

Кол-во поворотов: 16

График проведения гонок

 

Гонка №8

Суббота, 8 августа

8:35 – 9:20: Первый практический заезд

11:30 – 12:00: Второй практический заезд

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Суперпоул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

 

Гонка №9

Воскресенье, 9 августа

9:45 – 10:30: Третий практический заезд

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Суперпоул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

 

Гонка №10

Среда, 12 августа

8:35 – 9:20: Первый практический заезд

11:30 – 12:00: Второй практический заезд

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Суперпоул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

 

Гонка №11

Четверг, 13 августа

11:30 – 12:15: Третий практический заезд

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Суперпоул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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