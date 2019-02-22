Porsche начинает испытания системы беспилотного движения для сервисных станций

Беспилотное управление на сервисных станциях планирует внедрить Porsche беспилотники для своих сервисных станций

Установить автомобиль на подъемник с помощью планшета: Porsche начинает испытания системы беспилотного движения для своих сервисных станций. Данный тестовый проект, завершение которого запланировано на середину 2019 года, стал частью сотрудничества в рамках платформы для инноваций Startup Autobahn.

Porsche организует на своей территории в Людвигсбурге специальный испытательный полигон совместно со стартапом Kopernikus Automotive. Эта молодая компания из Берлина специализируется на технологиях для беспилотных автомобилей. Целью совместного проекта является разработка решения, позволяющего автомобилям самостоятельно заезжать со своих парковочных мест на подъемник, а затем возвращаться обратно – полностью в автономном режиме. Предполагается, что механики смогут быстро и автоматически перемещать спорткары на необходимые площадки на сервисной станции при помощи планшетов.

«Благодаря технологиям беспилотного вождения уже через несколько лет ситуация на дорогах изменится до неузнаваемости. Однако уже сегодня мы можем использовать доступные возможности, чтобы повысить эффективность и экономичность наших рабочих процессов», – отметил Александр Хаас, руководитель проекта беспилотного движения на сервисных станциях Porsche.

Проект будет реализован в течение приблизительно 100 дней экспертами по движению с высокой степенью автоматизации, технологиям помощи водителю и послепродажному обслуживанию совместно со специалистами Kopernikus Automotive. Команда представит результаты своей работы в ходе выставочного дня Startup Autobahn 21 февраля в центре Wagenhallen в Штутгарте.

Виртуальный испытательный пробег около 1 млн километров

Перед тем как автомобили в полностью автономном режиме впервые въедут на территорию сервисной станции, будет создан тестовый полигон, включающий в себя виртуальную версию станции. Этот полигон будет использован для обучения искусственного интеллекта на основе нейросети. Он преодолеет свыше 1 млн виртуальных километров и сможет независимо обучиться на основании базисных данных. После этого рабочий прототип испытают в реальных условиях.

«Наша команда исследует возможности беспилотного движения на территории сервисной станции в тестовом режиме. На основании полученных отзывов мы сможем усовершенствовать систему», – подчеркнул Томас Эккерт, глава отдела разработки продуктов в области послепродажного обслуживания.

Предполагается, что искусственный интеллект не только будет контролировать расположение автомобиля в пространстве, но и сможет самостоятельно определять объекты и прокладывать маршруты. Чтобы гарантировать безопасность в ходе тестовых испытаний, на этапе практической реализации будет предусмотрен широкий ряд защитных мер, включая ограничение скорости до 7 км/ч и дополнительный контроль со стороны водителя.

О платформе Startup Autobahn

Компания Porsche является партнером платформы для инноваций Startup Autobahn с 2017 года. Целью данного сотрудничества является привлечение инновационных стартапов и идей со всего мира в Штутгарт. В число компаний, участвующих в проекте, кроме Porsche вошли также Daimler, Штутгартский университет, Arena 2036, Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology, ZF Friedrichshafen, BASF и другие. Под эгидой Startup Autobahn они организуют с привлеченными стартапами специальные пилотные проекты, продолжающиеся 100 дней. За последние два года компания Porsche реализовала в рамках Startup Autobahn около 50 проектов, около трети которых впоследствии нашли свое применение в процессе разработки серийных автомобилей.