Возбуждено дело после гибели папы с дочерью на “Внедорожной Масленице” в Электроуглях

Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и трехлетней девочки на масленичных гуляниях в подмосковных Электроуглях

Как сообщили представители ГСУ СК России по Московской области, дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности после проведения доследственной проверки.

Инцидент произошел 1 марта в деревне Марьино, где проводился праздник.

“В процессе буксировки застрявшего на пересеченной местности внедорожника с помощью динамического буксировочного троса у вытаскиваемого автомобиля оторвало самодельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь”, – говорится в сообщении.



Организатор гонок в подмосковных Электроуглях, где погибли мужчина и его маленькая дочь, рассказал, что не знает, как они оказались на месте трагедии.

По его словам, та зона была огорожена ленточками.

“Эта территория была огорожена ленточкой. Как человек на машине туда попал – это тоже вопрос”, – отметил он.

По его словам, мероприятие было массовым, но скорая не дежурила там, потому что находилась поблизости и выехала оперативно.

Он отметил, что расследованием занимается следственный комитет.



Инцидент произошел в Электроуглях. Трагедия произошла во время катания на внедорожниках, которые приурочены к празднованию Масленицы. От машины оторвалась лебедка. Она ударила мужчину и его дочь. Они скончались на месте происшествия.

По материалам РЕН ТВ.