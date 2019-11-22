Болид Формулы-1 переобулся в невесомости

Команда Формулы-1 Red Bull Racing провела пит-стоп на борту падающего самолета в условиях близких к космическим

В этой увлекательной затее участвовали 16 механиков и 10 членов съемочной бригады, предварительно прошедшие подготовку в условиях невесомости. При этом самолет поднимался на высоту 10 000 м, после чего падал по дуге в 45 градусов, обеспечивая невесомость на протяжении примерно 22 секунд.

Всего было проведено семь полетов, 80 падений по баллистической траектории и примерно 25 съемочных сессий. В ролике участвует болид RB1 сезона-2005, перекрашенный в нынешние цвета команды Red Bull.

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