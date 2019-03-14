Opel планирует начать продажи своих автомобилей в России в 2019 году

Opel планирует начать продажи своих автомобилей в России в 2019 году
Март 14 09:08 2019

Продажи автомобилей возобновят до конца 2019 года, часть моделей будут собирать в Калуге

В первую очередь марка сосредоточится на кроссоверах и коммерческих моделях, построенных на платформе PSA, рассказали Autonews.ru в руководстве бренда. Некоторые модели Opel будут локализованы на мощностях предприятия PSMA в Калуге, а остальные планируют импортировать из Европы. Первыми у российских дилеров появятся кроссоверы Crossland X и Grandland X, а также коммерческий фургон Combo. Позже в России могут появиться хэтчбек Corsa, компактвэн Zafira Life и минивэн Vivaro.

Opel раскрыл планы по продажам в России

С 2019 года Opel планируют продавать автомобили в России

Глава группы PSA Карлос Таварес в беседе с корреспондентом Autonews.ru уточнил, что Opel работает над переводом всех моделей в интеллектуальную собственность PSA — этот процесс должен полностью завершиться к 2024 году. Он подтвердил, что производить автомобили Opel будут на предприятии PSMA в Калуге. Однако Таварес не уточнил, будет ли для этого подписан специнвестконтракт с правительством.

«Сейчас в России обслуживается около 500 тыс. автомобилей Opel. Это означает, что у сервисных центров есть работа. Наша основная задача сейчас — это воссоздание дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной. Именно этим мы и занимаемся сейчас — заново отстраиваем дилерскую сеть и выбираем партнеров из самых лучших дилеров. Они очень заинтересованы нашим предложением, потому что понимают, что очень скоро смогут начать получать прибыль», — объяснил Таварес.

Opel ушел с российского рынка в 2015 году. После этого был законсервирован питерский завод General Motors, где в том числе собирали модель Astra. Генеральный директор Opel Group Карл Томас Нойманн тогда признавался, что резкое сокращение присутствия концерна General Motors в России потребовало около 600 млн долларов.
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AMSRUS
AMSRUS

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